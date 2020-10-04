https://ria.ru/20201004/gyandzha-1578179327.html

Турция назвала обстрел Гянджи нарушением Женевских конвенций

МИД Турции расценил обстрел азербайджанского города Гянджи как нарушение принципов международного гуманитарного права. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:46

2020-10-04T13:46

2020-10-04T14:44

обсе

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578178182_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_27fcd8070cb3bc618861d7ebeb6221d8.jpg

<strong>АНКАРА, 4 окт — РИА Новости.</strong> МИД Турции расценил обстрел азербайджанского города Гянджи как нарушение принципов международного гуманитарного права.Турецкие дипломаты отметили, что это свидетельствует "об отчаянии, в котором находится Армения".Анкара еще раз выразила поддержку Азербайджану, который, как говорится в заявлении МИД, использует "право на самооборону, вытекающую из международного права" и "прилагает все усилия, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению".О нанесении ракетных ударов по городам на территории Азербайджана заявили ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В частности, они утверждают, что уничтожили военный аэродром в Гяндже. По словам президента НКР, это были предупредительные удары, но он приказал прекратить их, чтобы избежать жертв среди мирного населения.В Азербайджане заявили, что обстрел Гянджи вела армянская сторона. При этом один мирный житель погиб, четверо получили ранения.В Ереване утверждают, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/karabakh-1578176035.html

Стас Титов Раз турки засуетились, значит там есть турецкие погибшие. 165

Андрей Левицкий Тогда и Россия вмешается. Туркам там не рады. 34

20

нагорно-карабахская республика

сша

армения

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, турция, в мире