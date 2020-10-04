https://ria.ru/20201004/gosizmena-1578174375.html

В ОНК заявили о нахождении в "Лефортово" обвиняемого в госизмене ученого

Ученый-физик из Томска Александр Луканин находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово", он обвиняется в госизмене, сообщила член московской... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:24

2020-10-04T11:24

2020-10-04T17:01

марина литвинович

лефортово

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ученый-физик из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> Александр Луканин находится в столичном следственном изоляторе "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", он обвиняется в госизмене, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.Ранее СМИ сообщали, что Луканин был задержан по подозрению в передаче секретных сведений за рубеж.

yu yu Набило уже оскомину. Платите нормально учёным и просто всем, кто с гостайной работает и не будет измен ! И я вообще ниразу не слышал, что бы вместе с вот таким "изменником" прикрыли и всю гоп-компанию, кто эту тайну должен охранять. По сути это их косяк ! 44

Арсений Новиков Рассуждаю я нормально. Что нужно то и придумал. В моем окружении не стоит вопрос что бы ща деньги Родину продавать. Для вас украинцев, это норма. Мы разные. 35

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томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, лефортово, томск, происшествия