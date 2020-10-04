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В ОНК заявили о нахождении в "Лефортово" обвиняемого в госизмене ученого
Ученый-физик из Томска Александр Луканин находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово", он обвиняется в госизмене, сообщила член московской... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:24
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марина литвинович
лефортово
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Ученый-физик из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> Александр Луканин находится в столичном следственном изоляторе "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", он обвиняется в госизмене, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.Ранее СМИ сообщали, что Луканин был задержан по подозрению в передаче секретных сведений за рубеж.
Набило уже оскомину. Платите нормально учёным и просто всем, кто с гостайной работает и не будет измен ! И я вообще ниразу не слышал, что бы вместе с вот таким "изменником" прикрыли и всю гоп-компанию, кто эту тайну должен охранять. По сути это их косяк !
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Рассуждаю я нормально. Что нужно то и придумал. В моем окружении не стоит вопрос что бы ща деньги Родину продавать. Для вас украинцев, это норма. Мы разные.
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томск
РИА Новости
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марина литвинович, лефортово, томск, происшествия

В ОНК заявили о нахождении в "Лефортово" обвиняемого в госизмене ученого

11:24 04.10.2020 (обновлено: 17:01 04.10.2020)
 
© Фото : Саша Луканин/FacebookУченый-физик из Томска Александр Луканин
Ученый-физик из Томска Александр Луканин - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Саша Луканин/Facebook
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученый-физик из Томска Александр Луканин находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово", он обвиняется в госизмене, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"В первую очередь нашли там (в СИЗО "Лефортово". — Прим. ред.) Луканина Александра Александровича — 65-летнего ученого-физика из Томска, арестованного по обвинению в госизмене. Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что "до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет". Я думаю, он не знает, что такое ОНК, поэтому опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми", — написала Литвинович на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что Луканин был задержан по подозрению в передаче секретных сведений за рубеж.
 
Обсудить15
Марина ЛитвиновичЛефортовоТомскПроисшествия
 
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