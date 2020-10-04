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Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T01:14
2020-10-04T01:23
загрязнение воды на камчатке
россия
владимир солодов
москва
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Губернатор добавил, что главные богатства Камчатки - это океан, реки, нетронутая природа."Мы должны постараться постоянно, ежедневно мониторить наши главные богатства ... На основе дистанционного зондирования Земли и космических снимков постоянно изучать, в каком состоянии находится наша природа, и принимать максимально быстрые решения", - отметил <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank">Солодов</a>.
https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html
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загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, москва, камчатский край, общество

Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии

01:14 04.10.2020 (обновлено: 01:23 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Куксин / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
 Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Сергей Куксин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде.
Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

"Ситуация свидетельствует о том, что у нас на уровне Камчатского края, на уровне России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Мы узнаем данные о состоянии нашей природы от блогеров, от заинтересованных людей. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных возможных явлений в окружающей среде", - сказал Солодов в видео в своем Instagram.

Губернатор добавил, что главные богатства Камчатки - это океан, реки, нетронутая природа.
"Мы должны постараться постоянно, ежедневно мониторить наши главные богатства ... На основе дистанционного зондирования Земли и космических снимков постоянно изучать, в каком состоянии находится наша природа, и принимать максимально быстрые решения", - отметил Солодов.
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссияВладимир СолодовМоскваКамчатский крайОбщество
 
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