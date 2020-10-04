https://ria.ru/20201004/ekologiya-1578166933.html

Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T01:14

2020-10-04T01:14

2020-10-04T01:23

загрязнение воды на камчатке

россия

владимир солодов

москва

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде.Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Губернатор добавил, что главные богатства Камчатки - это океан, реки, нетронутая природа."Мы должны постараться постоянно, ежедневно мониторить наши главные богатства ... На основе дистанционного зондирования Земли и космических снимков постоянно изучать, в каком состоянии находится наша природа, и принимать максимально быстрые решения", - отметил <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank">Солодов</a>.

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, москва, камчатский край, общество