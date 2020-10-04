Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html
Российский врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса
Новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19, заявил РБК инфекционист... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:24
2020-10-04T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1400x0_80_0_0_cf6d587e90ff0d827bc42263b50788c8.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> инфекционист Николай Малышев."Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями", — сказал он.<br>Накануне сообщалось, что воспалительный синдром MIS-A, который прежде находили у детей, диагностировали и у взрослых пациентов, переболевших COVID-19.Инфекционист Валерий Безносенко отметил в разговоре с изданием, что это последствие коронавируса еще мало изучено, поэтому врачи пока затрудняются в определении групп риска и факторов, влияющих на появление синдрома."Сложно говорить обо всех механизмах развития&lt;…&gt;, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма", — сказал он.Ранее ученые уточняли, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Таким образом, исследователи затрудняются сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 34,7 миллиона случаев COVID-19. Также около миллиона пациентов умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html
https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html
Уже чистое гадание на кофейной гуше пошло. «Предположительно связанное» «может оказаться». Дрожи, плебс! Затягивай потуже ошейники! Не забудь про намордники!
70
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_67:0:2252:1639_1400x0_80_0_0_85bcc318bcb20f4ca239e2f0dae6b066.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

Российский врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса

17:24 04.10.2020 (обновлено: 19:03 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19, заявил РБК инфекционист Николай Малышев.
"Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями", — сказал он.
Накануне сообщалось, что воспалительный синдром MIS-A, который прежде находили у детей, диагностировали и у взрослых пациентов, переболевших COVID-19.
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 15:21Распространение нового коронавируса
Терапевт указала на "самый опасный предмет" во время пандемии
Инфекционист Валерий Безносенко отметил в разговоре с изданием, что это последствие коронавируса еще мало изучено, поэтому врачи пока затрудняются в определении групп риска и факторов, влияющих на появление синдрома.
"Сложно говорить обо всех механизмах развития<…>, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма", — сказал он.
Ранее ученые уточняли, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Таким образом, исследователи затрудняются сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 16:33Распространение нового коронавируса
Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 34,7 миллиона случаев COVID-19. Также около миллиона пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
23:03В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
22:57В Карабахе пригрозили перенести операции на территорию Азербайджана
Лента новостейМолния