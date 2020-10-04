https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html

Российский врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса

Новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19, заявил РБК инфекционист... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:24

2020-10-04T17:24

2020-10-04T19:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно связанный с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> инфекционист Николай Малышев."Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями", — сказал он.<br>Накануне сообщалось, что воспалительный синдром MIS-A, который прежде находили у детей, диагностировали и у взрослых пациентов, переболевших COVID-19.Инфекционист Валерий Безносенко отметил в разговоре с изданием, что это последствие коронавируса еще мало изучено, поэтому врачи пока затрудняются в определении групп риска и факторов, влияющих на появление синдрома."Сложно говорить обо всех механизмах развития<…>, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма", — сказал он.Ранее ученые уточняли, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19. Таким образом, исследователи затрудняются сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжелой формы коронавируса, или же он связан с "постинфекциональным процессом".По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 34,7 миллиона случаев COVID-19. Также около миллиона пациентов умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201004/maski-1578182490.html

https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html

Вацлав Петров Уже чистое гадание на кофейной гуше пошло. «Предположительно связанное» «может оказаться». Дрожи, плебс! Затягивай потуже ошейники! Не забудь про намордники! 70

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире