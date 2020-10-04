https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html

Жена Петросяна объяснила необычное имя сына

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram, почему они выбрали своему сыну редкое имя. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:02

2020-10-04T17:02

2020-10-04T21:24

шоубиз

татьяна брухунова

елена степаненко

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Жена Евгения Петросяна <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank">Татьяна Брухунова </a>рассказала подписчикам в Instagram, почему они выбрали своему сыну редкое имя. "Ваган. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов", — пояснила она. Ваганом также звали дедушку малыша — отца <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan" target="_blank">Евгения Петросяна</a>. Ребенок у пары родился еще весной, но рассказать о нем супруги решились только в сентябре. Петросян опубликовал фото сына в свой юбилей. Брухунова начала выкладывать фото с прогулок с коляской еще позже. Она объяснила, что не стала выкладывать "беременные фото" в соцсети, так как считает это личным делом семьи, к тому же она не хотела попадать под шквал критики "после двух лет травли". В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на Брухуновой, которая работала его помощницей.

https://ria.ru/20200919/brukhunova-1577484748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, елена степаненко, евгений петросян