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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html
Жена Петросяна объяснила необычное имя сына
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram, почему они выбрали своему сыну редкое имя. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:02
2020-10-04T21:24
шоубиз
татьяна брухунова
елена степаненко
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Жена Евгения Петросяна <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank">Татьяна Брухунова </a>рассказала подписчикам в Instagram, почему они выбрали своему сыну редкое имя. "Ваган. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов", — пояснила она. Ваганом также звали дедушку малыша — отца <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan" target="_blank">Евгения Петросяна</a>. Ребенок у пары родился еще весной, но рассказать о нем супруги решились только в сентябре. Петросян опубликовал фото сына в свой юбилей. Брухунова начала выкладывать фото с прогулок с коляской еще позже. Она объяснила, что не стала выкладывать "беременные фото" в соцсети, так как считает это личным делом семьи, к тому же она не хотела попадать под шквал критики "после двух лет травли". В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на Брухуновой, которая работала его помощницей.
https://ria.ru/20200919/brukhunova-1577484748.html
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татьяна брухунова, елена степаненко, евгений петросян

Жена Петросяна объяснила необычное имя сына

17:02 04.10.2020 (обновлено: 21:24 04.10.2020)
 
© Фото : @bruhunovaCупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : @bruhunova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram, почему они выбрали своему сыну редкое имя.
"Ваган. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов", — пояснила она.
Ваганом также звали дедушку малыша — отца Евгения Петросяна.
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Ребенок у пары родился еще весной, но рассказать о нем супруги решились только в сентябре. Петросян опубликовал фото сына в свой юбилей. Брухунова начала выкладывать фото с прогулок с коляской еще позже. Она объяснила, что не стала выкладывать "беременные фото" в соцсети, так как считает это личным делом семьи, к тому же она не хотела попадать под шквал критики "после двух лет травли".
В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на Брухуновой, которая работала его помощницей.
 
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ШоубизТатьяна БрухуноваЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
 
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