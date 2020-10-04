https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578182336.html

В Минске против протестующих применили водометы

Белорусская милиция применила водомет против протестующих на проспекте Победителей в Минске, сообщают очевидцы. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T15:17

2020-10-04T15:17

2020-10-04T17:27

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская милиция применила водомет против протестующих на проспекте Победителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщают очевидцы.Колонна протестующих с флагами двигалась по проспекту, и в районе дома номер 9 ее встретили бойцы внутренних войск и спецтехника. Правоохранители применили водомет, толпа разбежалась, но, по словам очевидцев, несколько человек задержали. Сейчас по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками, а бойцы внутренних войск перекрывают подход в районе дома номер 9.В минской милиции РИА Новости подтвердили применение водомета."В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это <…> несанкционированный сбор", — заявили в ведомстве.Официальный представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич, со своей стороны, сообщила, что несколько человек доставили в отделения милиции для разбирательств.Позже милиция еще раз применила водомет, рассказали очевидцы. Это произошло в районе гостиницы "Юбилейная", когда колонна протестующих двинулась в сторону центра города. Против них применили оранжевую жидкость. Как сообщают очевидцы, водомет продолжает преследовать колонну, оттесняя ее к началу проспекта Победителей.Очевидцы также сообщают, что колонна не превышает нескольких тысяч человек, но по пути ее следования дежурит значительное количество силовиков и спецтехники. Еще несколько сотен человек готовятся присоединиться к колонне с другой стороны реки Свислочь. Они идут через мост и оказываются в хвосте колонны.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Применение водометов на акции протеста в Минске Кадры с применением водометов на акции протеста в Минске 2020-10-04T15:17 true PT0M30S

Колонны спецтранспорта в Минске Очевидцы сообщают, что в районе стелы в Минске, а также на Проспекте победителей уже дежурят колонны спецтранспорта 2020-10-04T15:17 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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