https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578182336.html
В Минске против протестующих применили водометы
Белорусская милиция применила водомет против протестующих на проспекте Победителей в Минске, сообщают очевидцы. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:17
2020-10-04T15:17
2020-10-04T17:27
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская милиция применила водомет против протестующих на проспекте Победителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщают очевидцы.Колонна протестующих с флагами двигалась по проспекту, и в районе дома номер 9 ее встретили бойцы внутренних войск и спецтехника. Правоохранители применили водомет, толпа разбежалась, но, по словам очевидцев, несколько человек задержали. Сейчас по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками, а бойцы внутренних войск перекрывают подход в районе дома номер 9.В минской милиции РИА Новости подтвердили применение водомета."В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это <…> несанкционированный сбор", — заявили в ведомстве.Официальный представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич, со своей стороны, сообщила, что несколько человек доставили в отделения милиции для разбирательств.Позже милиция еще раз применила водомет, рассказали очевидцы. Это произошло в районе гостиницы "Юбилейная", когда колонна протестующих двинулась в сторону центра города. Против них применили оранжевую жидкость. Как сообщают очевидцы, водомет продолжает преследовать колонну, оттесняя ее к началу проспекта Победителей.Очевидцы также сообщают, что колонна не превышает нескольких тысяч человек, но по пути ее следования дежурит значительное количество силовиков и спецтехники. Еще несколько сотен человек готовятся присоединиться к колонне с другой стороны реки Свислочь. Они идут через мост и оказываются в хвосте колонны.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Владимир Лушников
Скоро англосаксам надоест впустую деньги жечь и все успокоится. Подождем!
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Егор Панкратов
Поддерживаю!
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минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Применение водометов на акции протеста в Минске
Кадры с применением водометов на акции протеста в Минске
2020-10-04T15:17
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Колонны спецтранспорта в Минске
Очевидцы сообщают, что в районе стелы в Минске, а также на Проспекте победителей уже дежурят колонны спецтранспорта
2020-10-04T15:17
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PT0M36S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Белорусская милиция применила водомет против протестующих на проспекте Победителей в Минске
, сообщают очевидцы.
Колонна протестующих с флагами двигалась по проспекту, и в районе дома номер 9 ее встретили бойцы внутренних войск и спецтехника. Правоохранители применили водомет, толпа разбежалась, но, по словам очевидцев, несколько человек задержали. Сейчас по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками, а бойцы внутренних войск перекрывают подход в районе дома номер 9.
В минской милиции РИА Новости подтвердили применение водомета.
"В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это <…> несанкционированный сбор", — заявили в ведомстве.
Официальный представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич, со своей стороны, сообщила, что несколько человек доставили в отделения милиции для разбирательств.
Позже милиция еще раз применила водомет, рассказали очевидцы. Это произошло в районе гостиницы "Юбилейная", когда колонна протестующих двинулась в сторону центра города. Против них применили оранжевую жидкость. Как сообщают очевидцы, водомет продолжает преследовать колонну, оттесняя ее к началу проспекта Победителей.
Очевидцы также сообщают, что колонна не превышает нескольких тысяч человек, но по пути ее следования дежурит значительное количество силовиков и спецтехники. Еще несколько сотен человек готовятся присоединиться к колонне с другой стороны реки Свислочь. Они идут через мост и оказываются в хвосте колонны.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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