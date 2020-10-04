https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578180787.html
Очевидцы сообщили о массовом скоплении спецтехники в Минске
В центре Минска спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро "Немига" до стелы "Минск — город-герой", где оппозиция планировала очередную... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:33
2020-10-04T14:33
2020-10-04T15:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578182316_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_640e743441b27c6fdfe5141902094984.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a> спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро "Немига" до стелы "Минск — город-герой", где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию, сообщают очевидцы.По словам источника РИА Новости, напротив Дворца спорта на проспекте Победителей стоят автобусы с личным составом и армейские грузовики, приспособленные для перевозки бойцов, несколько автозаков, милицейские машины.Кроме того, очевидцы заметили машину шумоподавления — бронированный военный автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, которую применяют не только для того, чтобы предупреждать участников акции о ее незаконности, но и для шумовой атаки. Возле стелы оцепление, дежурят внутренние войска. Ближе к монументу на проспекте Победителей стоят грузовики и водомет.Интернет в центре города, по словам очевидцев, работает с перебоями.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста по всей стране продолжаются до сих пор, наиболее крупные проходят в выходные дни. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html
https://ria.ru/20201003/belorussiya-1578163375.html
sizif8
Средства, выделенные структурами Сороса, надо освоить до конца. Хоть и бессмысленно уже, но не пропадать же деньгам.
196
Ludmila Ivanova
Подсчитайте лучше, сколько денег потрачено из белорусского бюджета на всю эту армию на улицах, на борьбу с ленточками и флагами, на провластные митинги (своз людей, изготовление флагов, приглашённые «звезды» типа Баскова) и тд. А в это время пол Минска осталось вообще без воды-очередная (третья уже, наверное, с августа) авария на водопроводе. Конечно, потому что деньги идут на удержание трона, а не на нужды «каких-то там людей».
26
13
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578182316_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e1c74c873d7bed8dd1e23f4318723d2a.jpg
Колонны спецтранспорта в Минске
Очевидцы сообщают, что в районе стелы в Минске, а также на Проспекте победителей уже дежурят колонны спецтранспорта
2020-10-04T14:33
true
PT0M36S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
В центре Минска
спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро "Немига" до стелы "Минск — город-герой", где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию, сообщают очевидцы.
По словам источника РИА Новости, напротив Дворца спорта на проспекте Победителей стоят автобусы с личным составом и армейские грузовики, приспособленные для перевозки бойцов, несколько автозаков, милицейские машины.
Кроме того, очевидцы заметили машину шумоподавления — бронированный военный автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, которую применяют не только для того, чтобы предупреждать участников акции о ее незаконности, но и для шумовой атаки. Возле стелы оцепление, дежурят внутренние войска. Ближе к монументу на проспекте Победителей стоят грузовики и водомет.
Интернет в центре города, по словам очевидцев, работает с перебоями.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии
9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую
.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста по всей стране продолжаются до сих пор, наиболее крупные проходят в выходные дни. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.