https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578180787.html

Очевидцы сообщили о массовом скоплении спецтехники в Минске

В центре Минска спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро "Немига" до стелы "Минск — город-герой", где оппозиция планировала очередную... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:33

2020-10-04T14:33

2020-10-04T15:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a> спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро "Немига" до стелы "Минск — город-герой", где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию, сообщают очевидцы.По словам источника РИА Новости, напротив Дворца спорта на проспекте Победителей стоят автобусы с личным составом и армейские грузовики, приспособленные для перевозки бойцов, несколько автозаков, милицейские машины.Кроме того, очевидцы заметили машину шумоподавления — бронированный военный автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, которую применяют не только для того, чтобы предупреждать участников акции о ее незаконности, но и для шумовой атаки. Возле стелы оцепление, дежурят внутренние войска. Ближе к монументу на проспекте Победителей стоят грузовики и водомет.Интернет в центре города, по словам очевидцев, работает с перебоями.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста по всей стране продолжаются до сих пор, наиболее крупные проходят в выходные дни. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html

https://ria.ru/20201003/belorussiya-1578163375.html

sizif8 Средства, выделенные структурами Сороса, надо освоить до конца. Хоть и бессмысленно уже, но не пропадать же деньгам. 196

Ludmila Ivanova Подсчитайте лучше, сколько денег потрачено из белорусского бюджета на всю эту армию на улицах, на борьбу с ленточками и флагами, на провластные митинги (своз людей, изготовление флагов, приглашённые «звезды» типа Баскова) и тд. А в это время пол Минска осталось вообще без воды-очередная (третья уже, наверное, с августа) авария на водопроводе. Конечно, потому что деньги идут на удержание трона, а не на нужды «каких-то там людей». 26

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонны спецтранспорта в Минске Очевидцы сообщают, что в районе стелы в Минске, а также на Проспекте победителей уже дежурят колонны спецтранспорта 2020-10-04T14:33 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире