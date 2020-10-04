В Белоруссии милиция усилит контроль из-за планирующейся акции оппозиции
12:45 04.10.2020 (обновлено: 13:05 04.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Милиция в Белоруссии в воскресенье несет службу в усиленном режиме в связи с призывами оппозиции провести протестные акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"Сотрудники внутренних дел Беларуси в воскресенье несут службу в усиленном режиме для пресечения противоправных действий со стороны граждан, которые участвуют в акциях протеста", - сказала Чемоданова по телефону.
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Она сообщила, что при необходимости правоохранители могут дополнительно задействовать спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.
Чемоданова также заявила, что ведомство призывает граждан к благоразумию, не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
После выборов на ряде белорусских предприятий несогласные с политикой действующего президента работники инициировали создание стачкомов и забастовки, однако власти заверяют, что предприятия работают штатно.