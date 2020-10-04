https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578177235.html

В Белоруссии милиция усилит контроль из-за планирующейся акции оппозиции

Милиция в Белоруссии в воскресенье несет службу в усиленном режиме в связи с призывами оппозиции провести протестные акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:45

2020-10-04T12:45

2020-10-04T13:05

александр лукашенко

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Милиция в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье несет службу в усиленном режиме в связи с призывами оппозиции провести протестные акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.Она сообщила, что при необходимости правоохранители могут дополнительно задействовать спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.Чемоданова также заявила, что ведомство призывает граждан к благоразумию, не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.После выборов на ряде белорусских предприятий несогласные с политикой действующего президента работники инициировали создание стачкомов и забастовки, однако власти заверяют, что предприятия работают штатно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/protesty-minsk-1578164531.html

https://ria.ru/20201002/diplomaty-1578116602.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире