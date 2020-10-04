https://ria.ru/20201004/baykonur-1578172288.html

Путин поздравил сотрудников Байконура с 65-летием основания комплекса

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием со дня основания комплекса, отметив, что создание космодрома открыло... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:33

2020-10-04T10:33

2020-10-04T10:33

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил сотрудников и ветеранов <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> с 65-летием со дня основания комплекса, отметив, что создание космодрома открыло новую эру в истории человечества, соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">сайте </a>Кремля.По его словам, именно благодаря их самоотверженному труду и глубокому пониманию важности поставленных задач с Байконура был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, отправился в свой полёт <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Алексеевич Гагарин</a>."Отрадно, что вы бережёте и приумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахстанского сотрудничества, широких международных связей", - заключил президент.

https://ria.ru/20200729/1575116798.html

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байконур (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, байконур (город)