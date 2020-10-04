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Путин поздравил сотрудников Байконура с 65-летием основания комплекса
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием со дня основания комплекса, отметив, что создание космодрома открыло... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:33
2020-10-04T10:33
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил сотрудников и ветеранов <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> с 65-летием со дня основания комплекса, отметив, что создание космодрома открыло новую эру в истории человечества, соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">сайте </a>Кремля.По его словам, именно благодаря их самоотверженному труду и глубокому пониманию важности поставленных задач с Байконура был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, отправился в свой полёт <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Алексеевич Гагарин</a>."Отрадно, что вы бережёте и приумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахстанского сотрудничества, широких международных связей", - заключил президент.
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, байконур (город)

Путин поздравил сотрудников Байконура с 65-летием основания комплекса

10:33 04.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием со дня основания комплекса, отметив, что создание космодрома открыло новую эру в истории человечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации отечественной космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и учёных, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих", - говорится в поздравлении.
По его словам, именно благодаря их самоотверженному труду и глубокому пониманию важности поставленных задач с Байконура был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, отправился в свой полёт Юрий Алексеевич Гагарин.
"Отрадно, что вы бережёте и приумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахстанского сотрудничества, широких международных связей", - заключил президент.
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Космос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинБайконур (город)
 
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