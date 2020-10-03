https://ria.ru/20201003/zhurnalistka-1578155527.html

В Госдуме готовы подключиться к расследованию дела журналистки Славиной

Депутаты Госдумы считают необходимым дождаться предварительных результатов расследования истории с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, при необходимости РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T16:52

2020-10-03T16:52

2020-10-03T19:55

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

госдума рф

александр хинштейн

вячеслав никонов

нижегородская область

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Депутаты Госдумы считают необходимым дождаться предварительных результатов расследования истории с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, при необходимости готовы подключиться.Глава комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> заявил РИА Новости, что необходимо дождаться позиции Союза журналистов России. А затем у себя в <a href="https://twitter.com/Khinshtein?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank">Twitter</a> отметил, что для того, чтобы детально разобраться в причинах и подоплеке трагедии, нужно установить историю видео, на котором запечатлено самоубийство Славиной.Депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Блоцкий отметил, что на данном этапе вмешиваться в деятельность предварительного следствия нецелесообразно.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a>, который также представляет в нижней палате <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a>, в своем <a href="https://t.me/s/VA_Nikonov" target="_blank">Telegram-канале </a>выразил соболезнование маме, супругу и дочери журналистки "в связи с невосполнимой трагической потерей".

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/slavina-1578131597.html

Алексей Князев Псих обычный. Чего там расследовать? Овального гнобят, он же не горит? Здрав умом. А эту лечить надо было. 13

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, госдума рф, александр хинштейн, вячеслав никонов, нижегородская область, общество