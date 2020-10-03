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В Госдуме готовы подключиться к расследованию дела журналистки Славиной
Депутаты Госдумы считают необходимым дождаться предварительных результатов расследования истории с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, при необходимости РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:52
2020-10-03T19:55
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
госдума рф
александр хинштейн
вячеслав никонов
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Депутаты Госдумы считают необходимым дождаться предварительных результатов расследования истории с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, при необходимости готовы подключиться.Глава комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> заявил РИА Новости, что необходимо дождаться позиции Союза журналистов России. А затем у себя в <a href="https://twitter.com/Khinshtein?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank">Twitter</a> отметил, что для того, чтобы детально разобраться в причинах и подоплеке трагедии, нужно установить историю видео, на котором запечатлено самоубийство Славиной.Депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Блоцкий отметил, что на данном этапе вмешиваться в деятельность предварительного следствия нецелесообразно.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a>, который также представляет в нижней палате <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a>, в своем <a href="https://t.me/s/VA_Nikonov" target="_blank">Telegram-канале </a>выразил соболезнование маме, супругу и дочери журналистки "в связи с невосполнимой трагической потерей".
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/slavina-1578131597.html
Псих обычный. Чего там расследовать? Овального гнобят, он же не горит? Здрав умом. А эту лечить надо было.
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нижегородская область
РИА Новости
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, госдума рф, александр хинштейн, вячеслав никонов, нижегородская область, общество

В Госдуме готовы подключиться к расследованию дела журналистки Славиной

16:52 03.10.2020 (обновлено: 19:55 03.10.2020)
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы считают необходимым дождаться предварительных результатов расследования истории с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, при необходимости готовы подключиться.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что необходимо дождаться позиции Союза журналистов России. А затем у себя в Twitter отметил, что для того, чтобы детально разобраться в причинах и подоплеке трагедии, нужно установить историю видео, на котором запечатлено самоубийство Славиной.

"Кто снимал, хотя мог остановить Славину, де-факто ее провоцируя? Кому нужна сакральная жертва? Надеюсь, мы услышим ответы на все вопросы", — написал он.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Блоцкий отметил, что на данном этапе вмешиваться в деятельность предварительного следствия нецелесообразно.
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"Я думаю, что, поскольку сейчас правоохранительные органы занимаются оценкой данной ситуации, надо дождаться результатов. <...> Если вдруг по каким-то причинам понадобится, тогда, конечно, можно инициировать и депутатское обращение, и депутатский запрос. Все зависит от конкретных обстоятельств", — сказал Блоцкий РИА Новости.

Глава комитета ГД Вячеслав Никонов, который также представляет в нижней палате Нижегородскую область, в своем Telegram-канале выразил соболезнование маме, супругу и дочери журналистки "в связи с невосполнимой трагической потерей".
 
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаГосдума РФАлександр ХинштейнВячеслав НиконовНижегородская областьОбщество
 
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