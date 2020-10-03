https://ria.ru/20201003/zhurnalistka-1578152183.html

Москалькова призвала разобраться в причинах гибели журналистки Славиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что нужно тщательно разобраться в причинах гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:15

2020-10-03T15:15

2020-10-03T18:21

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> заявила, что нужно тщательно разобраться в причинах гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной."Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены", - написала Москалькова в своем <a href="https://www.instagram.com/moskalkova.official/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Днем 2 октября в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Было установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина), назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201002/nizhniy-novgorod-1578121122.html

https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578132608.html

Алексей Князев Врачей вовремя вызывать надо. Психиатров. 13

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нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия