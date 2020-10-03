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Москалькова призвала разобраться в причинах гибели журналистки Славиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что нужно тщательно разобраться в причинах гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:15
2020-10-03T18:21
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> заявила, что нужно тщательно разобраться в причинах гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной."Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены", - написала Москалькова в своем <a href="https://www.instagram.com/moskalkova.official/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Днем 2 октября в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Было установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина), назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201002/nizhniy-novgorod-1578121122.html
https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578132608.html
Врачей вовремя вызывать надо. Психиатров.
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нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Москалькова призвала разобраться в причинах гибели журналистки Славиной

15:15 03.10.2020 (обновлено: 18:21 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЦветы и свечи у места гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области
Цветы и свечи у места гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что нужно тщательно разобраться в причинах гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной.
"Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены", - написала Москалькова в своем Instagram.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 17:09
СК назначил экспертизу из гибели журналистки в Нижнем Новгороде
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Было установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина), назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне обысков, "не имеет под собой никаких оснований".
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Цветы и свечи у места гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
2 октября, 20:38
Нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Славиной
 
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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