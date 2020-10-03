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https://ria.ru/20201003/zhirinovskiy-1578138304.html
Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире НСН, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T04:56
2020-10-03T04:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. </strong>Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что самый эффективный способ борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> – это прививка."Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже", - отметил Жириновский.По его словам, что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов.При этом лидер ЛДПР назвал вариант самоизоляции на даче наиболее оптимальным."Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование", - добавил парламентарий.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/perebolevshie-1578070455.html
Социальное дистанцирование после прививки... Как я уже говорил, даже после вакцинации никто не отменит режим пандемии. Так же будут штрафовать за маски, за работающий бизнес (требовать чтобы перевели работников на удаленку), держать людей взаперти (особенно старшее поколение) и тд. Пандемия - это не сама цель. Это лишь средство достижения цели. А цель пока что держится в тайне. На мой взгляд, самое эффективное средство борьбы против коронавируса - принудительная лоботомия членам правительства и госдумы. Хотя я не уверен, что в тех черепных коробках есть с чем работать...
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Голубчик, судя по Вашему посту, лоботомия у Вас была успешной
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

04:56 03.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире НСН, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка.
"Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже", - отметил Жириновский.
По его словам, что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов.
При этом лидер ЛДПР назвал вариант самоизоляции на даче наиболее оптимальным.
"Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование", - добавил парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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