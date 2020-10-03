https://ria.ru/20201003/zhirinovskiy-1578138304.html

Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире НСН, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T04:56

2020-10-03T04:56

2020-10-03T04:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. </strong>Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> заявил в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что самый эффективный способ борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> – это прививка."Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже", - отметил Жириновский.По его словам, что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов.При этом лидер ЛДПР назвал вариант самоизоляции на даче наиболее оптимальным."Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование", - добавил парламентарий.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/perebolevshie-1578070455.html

Eugene Krabs Социальное дистанцирование после прививки... Как я уже говорил, даже после вакцинации никто не отменит режим пандемии. Так же будут штрафовать за маски, за работающий бизнес (требовать чтобы перевели работников на удаленку), держать людей взаперти (особенно старшее поколение) и тд. Пандемия - это не сама цель. Это лишь средство достижения цели. А цель пока что держится в тайне. На мой взгляд, самое эффективное средство борьбы против коронавируса - принудительная лоботомия членам правительства и госдумы. Хотя я не уверен, что в тех черепных коробках есть с чем работать... 19

Goldmakherv Голубчик, судя по Вашему посту, лоботомия у Вас была успешной 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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