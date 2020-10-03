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https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578162884.html
Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воды на Камчатке
Камчатские следователи доложат о проверке по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:06
2020-10-03T23:26
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Камчатские следователи доложат о проверке по факту массовой гибели морских животных в акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскому краю</a> доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана", — заявила Петренко журналистам.Как отметила Петренко, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий."Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила Петренко.
https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воды на Камчатке

21:06 03.10.2020 (обновлено: 23:26 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Камчатские следователи доложат о проверке по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана", — заявила Петренко журналистам.
Как отметила Петренко, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий.
"Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила Петренко.
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Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКамчатский крайПроисшествия
 
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