https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578162884.html

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воды на Камчатке

Камчатские следователи доложат о проверке по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:06

2020-10-03T21:06

2020-10-03T23:26

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Камчатские следователи доложат о проверке по факту массовой гибели морских животных в акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскому краю</a> доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана", — заявила Петренко журналистам.Как отметила Петренко, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Организован осмотр указанных территорий."Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила Петренко.

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия