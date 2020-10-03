https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578162696.html

Депутат Госдумы попросил расследовать загрязнение воды на Камчатке

Депутат от ЛДПР Василий Власов направил запросы в Минприроды РФ, Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести специальное расследование и привлечь... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T20:58

2020-10-03T20:58

2020-10-03T20:58

загрязнение воды на камчатке

василий власов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

лдпр

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Депутат от ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> направил запросы в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> с просьбой провести специальное расследование и привлечь виновных к ответственности за загрязнение на Камчатке.Власов сообщил, что на его имя стали поступать сообщения об экологической катастрофе в связи с загрязнением воды и гибелью животных на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Кроме того, есть сообщения о нанесенном вреде здоровью серфингистов."Прошу вас распорядиться провести тщательное расследование причин инцидента и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Информацию о ходе расследования прошу направлять на мое имя в установленном порядке", - говорится в документах, опубликованных в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a>.

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, василий власов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лдпр, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, камчатский край, происшествия