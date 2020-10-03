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Депутат Госдумы попросил расследовать загрязнение воды на Камчатке
Депутат от ЛДПР Василий Власов направил запросы в Минприроды РФ, Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести специальное расследование и привлечь... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T20:58
2020-10-03T20:58
загрязнение воды на камчатке
василий власов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
лдпр
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Депутат от ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> направил запросы в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> с просьбой провести специальное расследование и привлечь виновных к ответственности за загрязнение на Камчатке.Власов сообщил, что на его имя стали поступать сообщения об экологической катастрофе в связи с загрязнением воды и гибелью животных на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Кроме того, есть сообщения о нанесенном вреде здоровью серфингистов."Прошу вас распорядиться провести тщательное расследование причин инцидента и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Информацию о ходе расследования прошу направлять на мое имя в установленном порядке", - говорится в документах, опубликованных в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a>.
https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, василий власов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лдпр, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, камчатский край, происшествия

Депутат Госдумы попросил расследовать загрязнение воды на Камчатке

20:58 03.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Василий Власов направил запросы в Минприроды РФ, Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести специальное расследование и привлечь виновных к ответственности за загрязнение на Камчатке.
Власов сообщил, что на его имя стали поступать сообщения об экологической катастрофе в связи с загрязнением воды и гибелью животных на Халактырском пляже в Камчатском крае. Кроме того, есть сообщения о нанесенном вреде здоровью серфингистов.
"Прошу вас распорядиться провести тщательное расследование причин инцидента и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Информацию о ходе расследования прошу направлять на мое имя в установленном порядке", - говорится в документах, опубликованных в Telegram-канале фракции ЛДПР.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеВасилий ВласовФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЛДПРМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФКамчатский крайПроисшествия
 
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