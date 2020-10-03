В СПЧ оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке
14:31 03.10.2020 (обновлено: 14:43 03.10.2020)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Сергей Цыпленков сообщил, что следит за ситуацией в связи с загрязнением воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке и не исключает возможности выехать на место.
Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков отметил, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.
"Мы будем следить за ситуацией. Это обязательно. В какой степени мы будем в это вовлечены, пока говорить не могу, немного рано. Но будем пытаться держать руку на пульсе", - сказал Цыпленков РИА Новости.
Он добавил, что после установления причин произошедшего, правозащитники могут выехать на место загрязнения.
"По свидетельству очевидцев, это продолжается довольно долгое время. Это смущает. Поскольку это все-таки океан - и если такое загрязнение существует, так долго держится, значит есть постоянно действующий источник. Это очень тревожно", - отметил член СПЧ.
Цыпленков отметил, что первые сообщения с Камчатки появились еще две недели назад, а реакцию властей на произошедшее он считает несколько запоздавшей. "Главная задача, чтобы не замалчивали ситуацию и как можно быстрее попытались установить, что там произошло, какая степень загрязнения, выяснить источник", - отметил он.