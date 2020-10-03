https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578150762.html

В СПЧ оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Сергей Цыпленков сообщил, что следит за ситуацией в связи с... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:31

2020-10-03T14:31

2020-10-03T14:43

загрязнение воды на камчатке

совет по правам человека при президенте рф (спч)

юрий трутнев

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Сергей Цыпленков сообщил, что следит за ситуацией в связи с загрязнением воды в районе Халактырского пляжа на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a> и не исключает возможности выехать на место.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков отметил, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается. Вице-премьер, полпред президента в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.Он добавил, что после установления причин произошедшего, правозащитники могут выехать на место загрязнения."По свидетельству очевидцев, это продолжается довольно долгое время. Это смущает. Поскольку это все-таки океан - и если такое загрязнение существует, так долго держится, значит есть постоянно действующий источник. Это очень тревожно", - отметил член СПЧ.Цыпленков отметил, что первые сообщения с Камчатки появились еще две недели назад, а реакцию властей на произошедшее он считает несколько запоздавшей. "Главная задача, чтобы не замалчивали ситуацию и как можно быстрее попытались установить, что там произошло, какая степень загрязнения, выяснить источник", - отметил он.

https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/minoborony-kamchatka-1578148758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные 2020-10-03T14:31 true PT1M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, совет по правам человека при президенте рф (спч), юрий трутнев, происшествия