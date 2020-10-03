https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578150612.html

СК начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение акватории, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:24

2020-10-03T14:24

2020-10-03T14:37

загрязнение воды на камчатке

россия

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение акватории, сообщает региональное <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СУСК РФ</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в 2,5. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается.В соцсетях распространяются фото и видео с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что вода стала вязкой, на дне бухты - много мертвых морских животных, у 20 человек, которые катались особенно активно, появились признаки отравления.По предварительным данным следствия, в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей, вода изменила цвет.

https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

россия

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, происшествия