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СК начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке
Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение акватории, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:24
2020-10-03T14:37
загрязнение воды на камчатке
россия
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение акватории, сообщает региональное <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СУСК РФ</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в 2,5. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается.В соцсетях распространяются фото и видео с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что вода стала вязкой, на дне бухты - много мертвых морских животных, у 20 человек, которые катались особенно активно, появились признаки отравления.По предварительным данным следствия, в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей, вода изменила цвет.
https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html
россия
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загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, происшествия

СК начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке

14:24 03.10.2020 (обновлено: 14:37 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудница УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудница УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение акватории, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в 2,5. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается.
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В соцсетях распространяются фото и видео с Халактырского пляжа, который усеян мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что вода стала вязкой, на дне бухты - много мертвых морских животных, у 20 человек, которые катались особенно активно, появились признаки отравления.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведении о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей, вода изменила цвет.

"В настоящее время специалистами отобраны дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствием будет дана правовая оценка случившемуся", - сообщает СУСК.

 
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссияКамчатский крайПроисшествия
 
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