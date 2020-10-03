https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578148598.html

Минприроды прокомментировало ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Специалисты в понедельник представят результаты проб воды, которые были взяты у побережья Камчатки после жалоб серферов на токсичное загрязнение, говорится в... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:18

2020-10-03T13:18

2020-10-03T14:44

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578151128_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_80ed5df00d5f208af16d47c9d4e6e0f8.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты в понедельник представят результаты проб воды, которые были взяты у побережья Камчатки после жалоб серферов на токсичное загрязнение, говорится в сообщении Минприроды.Во вторник глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что местные серферы рассказали об изменении цвета воды на пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды. По данным минприроды региона, предварительно можно говорить о загрязнении морской воды нефтепродуктами, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что загрязнение воды, вероятно, стало причиной массового выброса мертвых морских животных на Халактырский пляж, аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.Глава Минприроды <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> при этом сообщил, что ситуация на Камчатке находится под контролем федеральных и региональных властей."Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> взяли пробы, ждём результатов. Дополнительную информацию принимают от жителей местные власти и представители Росприроднадзора", - сказал министр.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные 2020-10-03T13:18 true PT1M10S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, происшествия