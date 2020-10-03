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Минприроды сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива
Выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива, помимо Халктырского пляжа, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T03:36
2020-10-03T09:38
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива, помимо Халктырского пляжа, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Алексей Кумарьков.Как сообщается на сайте регионального министерства, ведомство попросило управление гидрометслужбы края взять пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где были обнаружены мертвые морские животные. Как сообщалось ранее, подобный массовый выброс морских обитателей был зафиксирован на Халактырском пляже, где специалисты взяли пробы воды. По словам Кумарькова, результаты проб из бухт будут готовы в понедельник.По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.Добавляется, что губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> поручил создать рабочую группу для выяснения причин загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива.Как сообщалось ранее, камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
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камчатский край
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камчатский край, происшествия

Минприроды сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива

03:36 03.10.2020 (обновлено: 09:38 03.10.2020)
 
© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краюАкватория Авачинского залива на Камчатке, где велись поиски экипажа перевернувшегося катера
Акватория Авачинского залива на Камчатке, где велись поиски экипажа перевернувшегося катера - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краю
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива, помимо Халктырского пляжа, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Как сообщается на сайте регионального министерства, ведомство попросило управление гидрометслужбы края взять пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где были обнаружены мертвые морские животные. Как сообщалось ранее, подобный массовый выброс морских обитателей был зафиксирован на Халактырском пляже, где специалисты взяли пробы воды. По словам Кумарькова, результаты проб из бухт будут готовы в понедельник.

"Согласно полученным <...> данным (с Халактырского пляжа.— Прим. ред.) подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Иных загрязнителей не выявлено <...> мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды", — приводятся на сайте слова Кумарькова.

По его словам, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.
Добавляется, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать рабочую группу для выяснения причин загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива.
Как сообщалось ранее, камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.
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