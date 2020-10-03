https://ria.ru/20201003/zaderzhanie-1578162791.html

Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своих членов в Солигорске

Около 20 человек, включая бывшего игрока сборной Белоруссии по волейболу, задержаны в Солигорске на акции в парке, большинство из них – представители стачечного РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:02

2020-10-03T21:02

2020-10-03T21:02

протесты в белоруссии

солигорск

беларуськалий

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Около 20 человек, включая бывшего игрока сборной Белоруссии по волейболу, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Soligorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солигорске</a> на акции в парке, большинство из них – представители стачечного комитета производителя калийных удобрений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>", сообщил стачком.Как сообщили в стачкоме, среди задержанных - экс-игрок волейбольной сборной Белоруссии Сергей Тарас, который по окончании карьеры стал шахтером.РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.После выборов на ряде белорусских предприятий несогласные с политикой действующего президента работники инициировали создание стачкомов и забастовки, однако власти заверяют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html

GlAV 407 Играл бы дальше в волейбол. Нет, - надо всем в политику. Теперь "на нары"... 34

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солигорск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солигорск, беларуськалий, белоруссия, в мире