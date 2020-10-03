Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своих членов в Солигорске
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Около 20 человек, включая бывшего игрока сборной Белоруссии по волейболу, задержаны в Солигорске на акции в парке, большинство из них – представители стачечного комитета производителя калийных удобрений "Беларуськалий", сообщил стачком.
"По имеющейся информации, на сегодняшнем мирном чаепитии задержаны около 20 человек. Большинство из них - представители стачкома общества", - говорится в сообщении стачкома в Telegram.
Как сообщили в стачкоме, среди задержанных - экс-игрок волейбольной сборной Белоруссии Сергей Тарас, который по окончании карьеры стал шахтером.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
После выборов на ряде белорусских предприятий несогласные с политикой действующего президента работники инициировали создание стачкомов и забастовки, однако власти заверяют, что предприятия работают штатно.