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Минобрнауки не рассматривало вопрос об общем переводе вузов на "удаленку"
Не все московские вузы собираются переходить на дистанционное обучение после объявления каникул у столичных школьников, о возврате к дистанционному формату... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:03
2020-10-03T17:29
мгпу
сергей пирогов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Не все московские вузы собираются переходить на дистанционное обучение после объявления каникул у столичных школьников, о возврате к дистанционному формату объявили медицинский университет имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> и лингвистический университет, однако с оговорками, а вот Московский городской педагогический университет и Высшая школа экономики заявили о переходе на дистант лишь отдельных кафедр, сообщают вузы.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, решения об общем переходе российских вузов на дистанционное обучение в ведомстве сейчас не рассматривается. По словам ведомства, вузы действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, рекомендующих переводить на дистанционный формат студентов очно-заочной и заочной формы обучения, а также не допускать к очному проведению занятий педагогов старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.Он также отметил, что если на кафедре есть заболевшие преподаватели, то кафедра уходит на карантин, таких в <a href="http://ria.ru/organization_MGPU/" target="_blank" data-auto="true">МГПУ</a> немного. Также есть группы студентов, которые уходят на карантин, если там есть заболевшие.На сайте вуза при этом было опубликовано распоряжение ректора, согласно которому на дистанционное обучение с 5 по 28 октября переходят все студенты, за исключением студентов бакалавриата и специалитета первого курса очной формы обучения, а также студентов, проходящих обучение в Военном учебном центре при МГЛУ, и обучающихся Предуниверсария.Подобный приказ был издан и в <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова. Согласно документу, опубликованному на сайте вуза, с 5 по 18 октября отменяется "очное посещение обучающимися всех видов учебных занятий по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры". На этот же период ограничено посещение студентов в общежитиях, а также визиты живущими в общежитиях в соседние корпуса.Поясняется, что студенты переходят на обязательное онлайн-обучение, если университет имеет информацию об их контакте со студентом или сотрудником, у которого есть подтверждение заболевания COVID-19. В зависимости от того, с каким числом человек контактировал заболевший, принимается решение о том, кто переводится на альтернативный формат обучения — группа, несколько студентов из группы, целый курс, или несколько курсов.Уточняется, что в таких случаях карантин длится две недели с даты последнего контакта заболевшего со студентами и работниками университета или с даты, указанной в официальном предписании Роспотребнадзора. Два эти периода могут наложиться друг на друга в отношении одного и того же студента — так, некоторые периоды онлайн-обучения могут длиться, например, и три недели, поскольку университет должен выполнить требования надзорного органа.
https://sn.ria.ru/20201001/kaklyugina-1578048341.html
https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html
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мгпу, сергей пирогов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Минобрнауки не рассматривало вопрос об общем переводе вузов на "удаленку"

15:03 03.10.2020 (обновлено: 17:29 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Не все московские вузы собираются переходить на дистанционное обучение после объявления каникул у столичных школьников, о возврате к дистанционному формату объявили медицинский университет имени Пирогова и лингвистический университет, однако с оговорками, а вот Московский городской педагогический университет и Высшая школа экономики заявили о переходе на дистант лишь отдельных кафедр, сообщают вузы.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, решения об общем переходе российских вузов на дистанционное обучение в ведомстве сейчас не рассматривается. По словам ведомства, вузы действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, рекомендующих переводить на дистанционный формат студентов очно-заочной и заочной формы обучения, а также не допускать к очному проведению занятий педагогов старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.
"Мы работаем по модели, рекомендованной Роспотребнадзором. То есть студенты заочной и очно-заочной форм обучения полностью переведены на дистант, а студенты очной формы учатся в смешанном формате: 2-3 раза в неделю занятия проходят в университете, а остальное время — в дистанционном режиме... Мы продолжим работать в этом же формате", - рассказал РИА Новости проректор по учебной работе МГПУ Дмитрий Агранат.
Он также отметил, что если на кафедре есть заболевшие преподаватели, то кафедра уходит на карантин, таких в МГПУ немного. Также есть группы студентов, которые уходят на карантин, если там есть заболевшие.
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"Заболевших крайне мало - 0,01% от общего количества сотрудников и обучающихся, то есть буквально единицы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МГПУ.
На сайте вуза при этом было опубликовано распоряжение ректора, согласно которому на дистанционное обучение с 5 по 28 октября переходят все студенты, за исключением студентов бакалавриата и специалитета первого курса очной формы обучения, а также студентов, проходящих обучение в Военном учебном центре при МГЛУ, и обучающихся Предуниверсария.
Подобный приказ был издан и в РНИМУ имени Пирогова. Согласно документу, опубликованному на сайте вуза, с 5 по 18 октября отменяется "очное посещение обучающимися всех видов учебных занятий по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры". На этот же период ограничено посещение студентов в общежитиях, а также визиты живущими в общежитиях в соседние корпуса.
"Хотя Вышка в сентябре вышла в офлайн, некоторые группы, курсы и даже программы ушли на карантин и обучаются дистанционно", - сообщается на сайте ВШЭ.
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Поясняется, что студенты переходят на обязательное онлайн-обучение, если университет имеет информацию об их контакте со студентом или сотрудником, у которого есть подтверждение заболевания COVID-19. В зависимости от того, с каким числом человек контактировал заболевший, принимается решение о том, кто переводится на альтернативный формат обучения — группа, несколько студентов из группы, целый курс, или несколько курсов.
Уточняется, что в таких случаях карантин длится две недели с даты последнего контакта заболевшего со студентами и работниками университета или с даты, указанной в официальном предписании Роспотребнадзора. Два эти периода могут наложиться друг на друга в отношении одного и того же студента — так, некоторые периоды онлайн-обучения могут длиться, например, и три недели, поскольку университет должен выполнить требования надзорного органа.
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МГПУСергей ПироговФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
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