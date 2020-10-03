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Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы
Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.
2020-10-03T10:35
2020-10-03T10:29
здоровье - общество
венесуэла
видео
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Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами.
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы
Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в РФ 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент в России проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, здоровье - общество, венесуэла, видео
Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы
Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.
2020-10-03T10:35
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Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы

10:35 03.10.2020
 
Читать ria.ru в
Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.
Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами.
 
Здоровье - ОбществоВенесуэлаВидео
 
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