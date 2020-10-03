https://ria.ru/20201003/vaktsina-ot-koronavirusa-v-venesuele-1578142837.html

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы

Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.

2020-10-03T10:35

2020-10-03T10:35

2020-10-03T10:29

здоровье - общество

венесуэла

видео

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Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами.

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в РФ 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент в России проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами. 2020-10-03T10:35 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, здоровье - общество, венесуэла, видео