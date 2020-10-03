https://ria.ru/20201003/tsup-1578040542.html

Центр управления полетами

Центр управления полетами (ЦУП) – научно-исследовательское подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения (АО "ЦНИИмаш"), которое РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:38

2020-10-03T02:38

2020-10-03T02:38

россия

центр управления полетами

справки

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<a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/" target="_blank">Центр управления полетами</a> (ЦУП) – научно-исследовательское подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения (АО "ЦНИИмаш"), которое в структуре Роскосмоса выполняет ключевую роль по управлению космическими аппаратами гражданского назначения. Необходимость оперативной обработки информации, получаемой наземными командно-измерительными пунктами с борта космических аппаратов, <a href="https://www.roscosmos.ru/12485/" target="_blank">требовала создания</a> специализированных вычислительных центров, оснащенных электронным оборудованием, позволяющим автоматизировать эти процессы. 3 октября 1960 года в подмосковном городе Калининграде (ныне Королев) был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/one-thousand-nine-hundred-sixty/" target="_blank">образован вычислительный центр</a> в составе Государственного научно-исследовательского института реактивного вооружения – НИИ-88 (с 1967 года – ЦНИИмаш). <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/the-construction-of-the-ballistic-center/" target="_blank">Первыми объектами</a>, в управлении которыми участвовал ВЦ НИИ-88, стали автоматическая станция "Луна-4" и пилотируемые корабли "Восток-5" и "Восток-6".В 1965 году ВЦ был преобразован в Координационно-вычислительный центр (КВЦ) для обработки, анализа и отображения измерительной информации при летно-конструкторских испытаниях искусственных спутников Земли, космических аппаратов и баллистических ракет. Для обеспечения выполнения проекта совместного полета советского корабля "Союз" и американского "Аполлон" в 1973 году на базе КВЦ был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/experimental-flight-of-soyuz-apollo/" target="_blank">создан</a> Советский центр управления полетом пилотируемых кораблей "Союз-М" (СЦУП) с новым комплексом технических средств. В 1977 году на <a href="https://ria.ru/organization_Centr_upravlenija_poljotami" target="_blank">ЦУП</a> были <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/management-of-orbital-station-salyut-6/" target="_blank">возложены задачи</a> по управлению полетом всех пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных аппаратов. В 1986-2001 годах ЦУП <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/management-of-the-orbital-complex-mir/" target="_blank">работал</a> с пилотируемой орбитальной станцией "Мир", обеспечивая управление ее полетом, включая завершающий этап управляемого схода с орбиты в заданный район акватории Тихого океана. В 1987 году в составе ЦУП ЦНИИмаш был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/unique-flight-of-the-space-shuttle-energy-buran/" target="_blank">создан</a> фактически еще один центр управления для обеспечения летно-конструкторских испытаний системы "Энергия–Буран". В настоящее время "бурановский" комплекс управления после переоборудования и модернизации используется для управления полетом российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). В 1995 году в ЦУП был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/the-creation-of-information-analytical-centre-of-coordinate-time-and-navigation-support-/" target="_blank">создан</a> Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО), который в 2007 году вышел из состава ЦУП и стал самостоятельным Центром в составе ЦНИИ машиностроения.В 1999 году в ЦУП был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/operation-of-spacecraft-scientific-and-socio-economic-purposes/" target="_blank">создан</a> сектор управления космическими аппаратами социально-экономического и научного назначения. В 2000 году ЦУП был <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/history/aspos-okp/" target="_blank">определен</a> в качестве головной организации по созданию автоматизированной системы сбора, обработки, анализа и передачи информации о космических объектах естественного и техногенного происхождения в околоземном космическом пространств.За прошедшие годы ЦУП <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/about-fcc/" target="_blank">обеспечил</a> управление орбитальными станциями "Салют-6", "Салют-7" и "Мир", орбитальным кораблем многоразового использования "Буран", автоматическими станциями "Луна", "Венера", "Марс", "Вега", "Фобос", околоземными космическими аппаратами "Океан-О", "Метеор-3М", "Сич-1М", "Фотон-М" № 2 и "Фотон-М" № 3, "Компас-2", "Ресурс-ДК1", "Стерх", "Коронас-Фотон".В настоящее время центр управления полетами является основным элементом системы наземного автоматизированного комплекса управления полетом космических аппаратов. Сюда стекается вся информация с российских станций слежения с момента выведения космического аппарата на орбиту и до завершения его активного существования. Поступающая информация обрабатывается, анализируется и используется для формирования управляющих команд, передаваемых на борт космических аппаратов.В ЦУП <a href="https://tsniimash.ru/science/scientific-and-technical-centers/flight-control-center-fcc/flight-control/" target="_blank">функционируют</a> Главный зал управления полетом российского сегмента МКС, несколько малых залов управления полетами транспортных кораблей и автоматических космических аппаратов группировки Роскосмоса, оснащенные современными средствами связи, автоматизированными рабочими местами, средствами коллективного и индивидуального отображения.<a href="http://ria.ru/space/20140827/1021599283.html" target="_blank">ЦУП</a> – один из немногих в мире универсальных центров, способных вести управление полетом одновременно около 20 пилотируемых и автоматических КА и обеспечивать крупные международные проекты.Сегодня ЦУП обеспечивает управление полетами пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс", российским сегментом Международной космической станции (МКС), автоматическими аппаратами научного и социально-экономического назначения (КА НСЭН). В составе группировки КА НСЭН спутники оптико-электронного наблюдения "Ресурс-П", гидрометеорологические "Электро-Л" и "Канопус-В", а также спутники многофункциональной космической системы ретрансляции информации "Луч-5".Российский ЦУП является одним из важнейших элементов международной сети управления полетом космических аппаратов и имеет возможность оперативного обмена информацией по вопросам управления со всеми участниками международных космических проектов. Для этого ЦУП на постоянной основе взаимодействует с зарубежными центрами управления в США, Франции, Германии и Японии.Российский ЦУП продолжает развиваться как оперативное, многофункциональное звено разветвленной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами гражданского назначения. Его современные возможности в вычислительной технике, телеметрии и расчетной баллистике обеспечивают выполнение любых задач в рамках действующей Федеральной программы по исследованию космоса (2016-2025).Начальником Центра управления полетами с августа 2014 года является Максим Матюшин. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр управления полетами, справки