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https://ria.ru/20201003/shotlandiya-1578103893.html
В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств
В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, сообщает The Sun. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T02:20
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12810862/haunted-castle-scotland-halloween-murder-prison/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Он был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сооружение расположено всего в 32 километрах от аэропорта Глазго Прествик.В номерах стоят кровати с балдахинами, а также дровяные печи, чтобы согреться, и собственные ванные комнаты.Предыдущие гости, в том числе охотники за привидениями Шотландии, рассказывали жуткие истории об этом месте.Внутри замка находится винтовая каменная лестница, которая соединяет пять этажей. На первом — располагаются большой зал и кухня. Выше – пять спален и гостиная зона. На крыше установлена "каптерка", которая раньше использовалась охранниками в качестве наблюдательного пункта, и там даже есть потайная лестница.А еще там есть специальное отверстие, которое когда-то использовалось для того, чтобы поливать кипящим маслом непрошеных гостей. Яма-тюрьма находится за каменным люком, но найти ее нелегко. Стоимость проживания – более 218 тысяч рублей за две ночи. В замке могут разместиться до 14 человек.
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
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туризм, отели, туристы, новости - туризм, шотландия, великобритания, глазго (город)

В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств

02:20 03.10.2020
 
© Фото : Oliver’s TravelsЭйрширский замок, Шотландия
Эйрширский замок, Шотландия - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Oliver’s Travels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, сообщает The Sun.
Он был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сооружение расположено всего в 32 километрах от аэропорта Глазго Прествик.
В номерах стоят кровати с балдахинами, а также дровяные печи, чтобы согреться, и собственные ванные комнаты.
Предыдущие гости, в том числе охотники за привидениями Шотландии, рассказывали жуткие истории об этом месте.
Внутри замка находится винтовая каменная лестница, которая соединяет пять этажей. На первом — располагаются большой зал и кухня. Выше – пять спален и гостиная зона. На крыше установлена "каптерка", которая раньше использовалась охранниками в качестве наблюдательного пункта, и там даже есть потайная лестница.
А еще там есть специальное отверстие, которое когда-то использовалось для того, чтобы поливать кипящим маслом непрошеных гостей. Яма-тюрьма находится за каменным люком, но найти ее нелегко.
Стоимость проживания – более 218 тысяч рублей за две ночи. В замке могут разместиться до 14 человек.
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