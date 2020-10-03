https://ria.ru/20201003/shotlandiya-1578103893.html

В Шотландии для туристов открылся замок с тюрьмой и "дырой" для убийств

В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, сообщает The Sun. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:20

2020-10-03T02:20

2020-10-03T02:20

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В Шотландии туристов теперь смогут пожить в Эйрширском замке с собственной тюрьмой и специальным отверстием, чтобы убивать непрошеных гостей, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12810862/haunted-castle-scotland-halloween-murder-prison/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Он был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сооружение расположено всего в 32 километрах от аэропорта Глазго Прествик.В номерах стоят кровати с балдахинами, а также дровяные печи, чтобы согреться, и собственные ванные комнаты.Предыдущие гости, в том числе охотники за привидениями Шотландии, рассказывали жуткие истории об этом месте.Внутри замка находится винтовая каменная лестница, которая соединяет пять этажей. На первом — располагаются большой зал и кухня. Выше – пять спален и гостиная зона. На крыше установлена "каптерка", которая раньше использовалась охранниками в качестве наблюдательного пункта, и там даже есть потайная лестница.А еще там есть специальное отверстие, которое когда-то использовалось для того, чтобы поливать кипящим маслом непрошеных гостей. Яма-тюрьма находится за каменным люком, но найти ее нелегко. Стоимость проживания – более 218 тысяч рублей за две ночи. В замке могут разместиться до 14 человек.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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