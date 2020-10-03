https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html
Опрос показал, хватает ли россиянам денег на путешествия
Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:07
2020-10-03T12:07
2020-10-03T12:07
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру.Аналитический центр компании провел опросы на своем сайте и в социальной сети, в них суммарно приняли участие более 1 800 человек. Исследование показало, что 38 процентам респондентов денег на туры не хватает.Около 29 процентов — легко могут позволить себе поездку на выходные, а на долгие путешествия им надо копить. При этом 17 процентов респондентов откладывают средства в течение несколько месяцев даже на небольшую поездку. А пяти процентам приходится периодически брать кредиты или занимать у друзей, чтобы отправиться в отпуск.Легко позволить себе дорогое путешествие в любой момент могут лишь 11 процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201001/keshbek-1578033064.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деньги, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр компании провел опросы на своем сайте и в социальной сети, в них суммарно приняли участие более 1 800 человек. Исследование показало, что 38 процентам респондентов денег на туры не хватает.
Около 29 процентов — легко могут позволить себе поездку на выходные, а на долгие путешествия им надо копить. При этом 17 процентов респондентов откладывают средства в течение несколько месяцев даже на небольшую поездку. А пяти процентам приходится периодически брать кредиты или занимать у друзей, чтобы отправиться в отпуск.
Легко позволить себе дорогое путешествие в любой момент могут лишь 11 процентов опрошенных.