https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html

Опрос показал, хватает ли россиянам денег на путешествия

Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:07

2020-10-03T12:07

2020-10-03T12:07

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру.Аналитический центр компании провел опросы на своем сайте и в социальной сети, в них суммарно приняли участие более 1 800 человек. Исследование показало, что 38 процентам респондентов денег на туры не хватает.Около 29 процентов — легко могут позволить себе поездку на выходные, а на долгие путешествия им надо копить. При этом 17 процентов респондентов откладывают средства в течение несколько месяцев даже на небольшую поездку. А пяти процентам приходится периодически брать кредиты или занимать у друзей, чтобы отправиться в отпуск.Легко позволить себе дорогое путешествие в любой момент могут лишь 11 процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201001/keshbek-1578033064.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, туризм, туристы, новости - туризм