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Туризм
https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html
Опрос показал, хватает ли россиянам денег на путешествия
Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:07
2020-10-03T12:07
деньги
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру.Аналитический центр компании провел опросы на своем сайте и в социальной сети, в них суммарно приняли участие более 1 800 человек. Исследование показало, что 38 процентам респондентов денег на туры не хватает.Около 29 процентов — легко могут позволить себе поездку на выходные, а на долгие путешествия им надо копить. При этом 17 процентов респондентов откладывают средства в течение несколько месяцев даже на небольшую поездку. А пяти процентам приходится периодически брать кредиты или занимать у друзей, чтобы отправиться в отпуск.Легко позволить себе дорогое путешествие в любой момент могут лишь 11 процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201001/keshbek-1578033064.html
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деньги, туризм, туристы, новости - туризм

Опрос показал, хватает ли россиянам денег на путешествия

12:07 03.10.2020
 
© Fotolia / DDRockstarДевушка с копилкой
Девушка с копилкой - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Fotolia / DDRockstar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Почти 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании туристического сервиса, не могут позволить себе путешествовать, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр компании провел опросы на своем сайте и в социальной сети, в них суммарно приняли участие более 1 800 человек. Исследование показало, что 38 процентам респондентов денег на туры не хватает.
Около 29 процентов — легко могут позволить себе поездку на выходные, а на долгие путешествия им надо копить. При этом 17 процентов респондентов откладывают средства в течение несколько месяцев даже на небольшую поездку. А пяти процентам приходится периодически брать кредиты или занимать у друзей, чтобы отправиться в отпуск.
Легко позволить себе дорогое путешествие в любой момент могут лишь 11 процентов опрошенных.
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