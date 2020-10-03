https://ria.ru/20201003/pozhar-1578142555.html

В Крыму дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме

Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:24

2020-10-03T10:24

2020-10-03T18:04

сакский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.Тела дедушки и его внуков были обнаружены при тушении пожара в доме в селе Героевское <a href="http://ria.ru/location_Sakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сакского района</a>. Установлено, что 2 октября родители детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, мотивируя это тем, что дети самостоятельно выходили за пределы двора.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички.По поручению главы управления СК Владимира Терентьева обстоятельства трагедии будут изучены, будет также дана правовая оценка действиям ряда должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20200930/pozhar-1577976687.html

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сакский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия