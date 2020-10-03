В Крыму дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме
10:24 03.10.2020 (обновлено: 18:04 03.10.2020)
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу СевастополюНа месте пожара в частном доме села Геройское Сакского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ СК по региону.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек, среди которых двое малолетних детей", — говорится в сообщении пресс-службы СУСК.
Тела дедушки и его внуков были обнаружены при тушении пожара в доме в селе Героевское Сакского района. Установлено, что 2 октября родители детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, мотивируя это тем, что дети самостоятельно выходили за пределы двора.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички.
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По поручению главы управления СК Владимира Терентьева обстоятельства трагедии будут изучены, будет также дана правовая оценка действиям ряда должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних.