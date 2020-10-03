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В Крыму дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме
Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:24
2020-10-03T18:04
сакский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.Тела дедушки и его внуков были обнаружены при тушении пожара в доме в селе Героевское <a href="http://ria.ru/location_Sakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сакского района</a>. Установлено, что 2 октября родители детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, мотивируя это тем, что дети самостоятельно выходили за пределы двора.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички.По поручению главы управления СК Владимира Терентьева обстоятельства трагедии будут изучены, будет также дана правовая оценка действиям ряда должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних.
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сакский район
РИА Новости
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сакский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Крыму дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме

10:24 03.10.2020 (обновлено: 18:04 03.10.2020)
 
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу СевастополюНа месте пожара в частном доме села Геройское Сакского района
На месте пожара в частном доме села Геройское Сакского района - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Дети двух и пяти лет, а также 50-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в доме в Крыму, сообщает СУ СК по региону.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек, среди которых двое малолетних детей", — говорится в сообщении пресс-службы СУСК.

Тела дедушки и его внуков были обнаружены при тушении пожара в доме в селе Героевское Сакского района. Установлено, что 2 октября родители детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, мотивируя это тем, что дети самостоятельно выходили за пределы двора.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички.
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По поручению главы управления СК Владимира Терентьева обстоятельства трагедии будут изучены, будет также дана правовая оценка действиям ряда должностных лиц органов комиссии по делам несовершеннолетних администрации Сакского района, а также подразделения по делам несовершеннолетних.
 
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Сакский районСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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