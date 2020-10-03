https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html

Синоптик назвал сроки окончания бабьего лета в Москве

Бабье лето сохранится в Москве до 10 октября, лишь в понедельник существует малая вероятность дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:55

2020-10-03T09:55

2020-10-03T09:57

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_b0419b8837ea7330f891560690579eea.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Бабье лето сохранится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до 10 октября, лишь в понедельник существует малая вероятность дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Он отметил, что будет сухая и солнечная погода."Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы - она продолжится", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20201003/pogoda-1578136621.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество