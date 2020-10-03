https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141748.html
Синоптик назвал сроки окончания бабьего лета в Москве
Бабье лето сохранится в Москве до 10 октября, лишь в понедельник существует малая вероятность дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:55
2020-10-03T09:55
2020-10-03T09:57
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Бабье лето сохранится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до 10 октября, лишь в понедельник существует малая вероятность дождя, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Он отметил, что будет сухая и солнечная погода."Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы - она продолжится", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20201003/pogoda-1578136621.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество