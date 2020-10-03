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https://ria.ru/20201003/pogoda-1578136621.html
Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
Теплая погода сохранится в европейской части России до 6—7 октября, затем на северо-западе начнется похолодание, дневные температуры в центре центре страны... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T00:21
2020-10-03T07:51
россия
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Теплая погода сохранится в европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> до 6—7 октября, затем на северо-западе начнется похолодание, дневные температуры в центре центре страны понизятся на следующей неделе до 13—16 градусов, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Varakin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Варакин</a>.Синоптик пояснил, что такая погода установилась благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе. На западе, по его словам, находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти.Представитель Гидрометцентра добавил, что к понедельнику эти атмосферные фронты к подойдут к центру европейской части России, что вызовет дожди. На следующей неделе сильные осадки также ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии."В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, то на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов", - заключил Варакин.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
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россия, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России

00:21 03.10.2020 (обновлено: 07:51 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдыхающие в одном из парков Москвы
Отдыхающие в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Теплая погода сохранится в европейской части России до 6—7 октября, затем на северо-западе начнется похолодание, дневные температуры в центре центре страны понизятся на следующей неделе до 13—16 градусов, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской", - сказал Варакин.

Синоптик пояснил, что такая погода установилась благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе. На западе, по его словам, находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти.
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"А восточнее московского региона находится область высокого давления, то есть на территории Верхней и Средней Волги стоит большой антициклон. Эти два крупных барических образования над западной и восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на два—четыре градуса. Это будет характерно и для Москвы", - сказал Варакин.

Представитель Гидрометцентра добавил, что к понедельнику эти атмосферные фронты к подойдут к центру европейской части России, что вызовет дожди. На следующей неделе сильные осадки также ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.
"В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, то на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов", - заключил Варакин.
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РоссияЮрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
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