Российский посол рассказал, кто открыл путь к объединению Германии
© AP Photo / Lionel CironneauВосточногерманские пограничники в проеме Берлинской стены
© AP Photo / Lionel Cironneau
БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Именно Москва открыла путь к объединению Германии и задала вектор преодолению раскола Европы в 90-х годах, заявил в субботу в гостевой статье для газеты Mitteldeutsche Zeitung посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Выбор нашей столицы (для подписания Договора "Два плюс четыре" - ред.) был данью реальному положению вещей, прочно закрепил в истории факт всеобщего безоговорочного признания роли нашей страны в послевоенном урегулировании, а также того, что именно Москва открыла путь к объединению Германии и задала вектор преодолению раскола Европы", - заявил Нечаев.
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
"Столь же важно, что Договор "Два плюс четыре" был не единичным звеном стратегических договоренностей. Одновременно между нашими странами был сверстан пакет устремленных в будущее двусторонних соглашений, включая основополагающий Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, 30-летие подписания которого наступит 9 ноября. В отношениях начался новый этап, приобретший со временем качество стратегического партнерства, от которого Германия впоследствии в одностороннем порядке решила отойти", - пишет посол Нечаев.
По словам высокопоставленного дипломата, ключевым результатом воссоединения Германии "стало становление атмосферы взаимного доверия", а "выход из холодной войны, намерение выстроить общее пространство безопасности не за счет других позволял преодолеть раскол Европы". Для Германии 3 октября 1990 года стал "отправной точкой нового этапа в ее национальной истории", однако "для России и мира эта дата, вне сомнения, также имеет непреходящее значение", считает посол.
Касаясь темы стратегического сотрудничества с Берлином, Нечаев констатировал, что "наша страна была полностью открыта для такого варианта", к нему "тяготели выдающиеся немецкие политики". Однако "коллективный Запад пошел другим путем – выбрал вариант расширения НАТО на Восток, приближения к нашим границам военной инфраструктуры и контролируемого им геополитического пространства, решил зачислить нашу страну в разряд "проигравших", пишет Нечаев. Именно в этом заключается корень системных проблем, которые "прямо проецируются на российско-германские отношения, расшатывают их", считает он.
Вчера, 07:00АкцентыСпустя 30 лет. Стали ли две Германии единой страной?Миниатюрные моторные лодки, чемоданы, доски для серфинга. Все эти приспособления использовали для побега из Восточной Германии. Сейчас они хранятся в музее Берлинской стены, которой давно нет. Или нет только ее бетонного воплощения?
"Хорошо это видим. При этом стремимся не поддаваться эмоциям, продвигаем позитивную повестку, ищем точки соприкосновения. Постоянно напоминаем, что перед нашими странами множество масштабных вызовов, преодолеть которые можно только сообща, включая актуальную пандемию. Нужны выверенные совместные действия в общих интересах, во благо мира и безопасности в Европе и на всей планете", - добавил посол.