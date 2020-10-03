https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578146025.html

Российский посол рассказал, кто открыл путь к объединению Германии

Именно Москва открыла путь к объединению Германии и задала вектор преодолению раскола Европы в 90-х годах, заявил в субботу в гостевой статье для газеты... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:15

2020-10-03T12:15

2020-10-03T12:15

сергей нечаев (дипломат)

саксония-анхальт

германская демократическая республика (гдр)

мид германии

нато

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Именно Москва открыла путь к объединению <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и задала вектор преодолению раскола Европы в 90-х годах, заявил в субботу в гостевой статье для газеты <a href="https://www.mz-web.de/" target="_blank">Mitteldeutsche Zeitung</a> посол РФ в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a>.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, Саксония-Анхальт и Тюрингия.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.По словам высокопоставленного дипломата, ключевым результатом воссоединения Германии "стало становление атмосферы взаимного доверия", а "выход из холодной войны, намерение выстроить общее пространство безопасности не за счет других позволял преодолеть раскол Европы". Для Германии 3 октября 1990 года стал "отправной точкой нового этапа в ее национальной истории", однако "для России и мира эта дата, вне сомнения, также имеет непреходящее значение", считает посол.Касаясь темы стратегического сотрудничества с Берлином, Нечаев констатировал, что "наша страна была полностью открыта для такого варианта", к нему "тяготели выдающиеся немецкие политики". Однако "коллективный Запад пошел другим путем – выбрал вариант расширения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> на Восток, приближения к нашим границам военной инфраструктуры и контролируемого им геополитического пространства, решил зачислить нашу страну в разряд "проигравших", пишет Нечаев. Именно в этом заключается корень системных проблем, которые "прямо проецируются на российско-германские отношения, расшатывают их", считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/obedinenie-germanii-1578144640.html

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/germaniya-1577648773.html

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саксония-анхальт

германская демократическая республика (гдр)

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сергей нечаев (дипломат), саксония-анхальт, германская демократическая республика (гдр), мид германии, нато, в мире