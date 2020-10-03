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Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства
Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства, подчеркнув, что объединение страны стало важным событием в истории... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:06
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ангела меркель
владимир путин
германия
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил руководство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> с Днем Германского единства, подчеркнув, что объединение страны стало важным событием в истории Европы, сообщает пресс-служба Кремля.Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангеле Меркель</a>.
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
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германия
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ангела меркель, владимир путин, германия, европа, в мире

Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства

10:06 03.10.2020 (обновлено: 10:09 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства, подчеркнув, что объединение страны стало важным событием в истории Европы, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Также Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияЕвропаВ мире
 
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