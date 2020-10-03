https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578141953.html
Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства
Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства, подчеркнув, что объединение страны стало важным событием в истории... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:06
2020-10-03T10:06
2020-10-03T10:09
ангела меркель
владимир путин
германия
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил руководство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> с Днем Германского единства, подчеркнув, что объединение страны стало важным событием в истории Европы, сообщает пресс-служба Кремля.Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангеле Меркель</a>.
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
3
германия
европа
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, владимир путин, германия, европа, в мире