Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства

"Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Также Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.