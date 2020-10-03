https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578145973.html
Правительство одобрило выплаты за медпомощь больным COVID-19
Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь гражданам с COVID,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:13
2020-10-03T12:13
2020-10-03T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь гражданам с COVID, сообщает пресс-служба правительства.Отмечается, что распоряжение обеспечит материальное стимулирование медработников, а также повышение качества оказания медпомощи и снижение рисков распространения коронавирусной инфекции."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф