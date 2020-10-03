https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138731.html

СМИ: руководитель предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Билл Степиен заразился коронавирусом, сообщило издание Politico. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T06:57

2020-10-03T06:57

2020-10-03T06:58

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_eea6b4d58ff61ffb965ad6bf5f15d8e3.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Билл Степиен заразился коронавирусом, сообщило издание <a href="https://www.politico.com/" target="_blank">Politico</a>.По его данным, коронавирус у Степиена диагностировали в пятницу. У него "слабые симптомы, как при гриппе".Степиен, которому 42 года, намерен работать из дома, пока не пройдет срок карантина.Трамп ранее сообщил, что заразился коронавирусом, он был госпитализирован. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире