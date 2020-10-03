https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138731.html
СМИ: руководитель предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом
Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Билл Степиен заразился коронавирусом, сообщило издание Politico. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T06:57
2020-10-03T06:57
2020-10-03T06:58
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Билл Степиен заразился коронавирусом, сообщило издание <a href="https://www.politico.com/" target="_blank">Politico</a>.По его данным, коронавирус у Степиена диагностировали в пятницу. У него "слабые симптомы, как при гриппе".Степиен, которому 42 года, намерен работать из дома, пока не пройдет срок карантина.Трамп ранее сообщил, что заразился коронавирусом, он был госпитализирован. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире