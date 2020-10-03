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Распространение нового коронавируса
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Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в субботу послание президенту США Дональду Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:37
2020-10-03T01:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
в мире
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<strong>ТОКИО, 3 окт - РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> направил в субботу послание президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>."Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", - приводит ЦТАК текст послания Ким Чен Ына.По словам лечащего врача президента Шона Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но пребывает в хорошем настроении. У первой леди отмечен лишь "мягкий кашель и головная боль".Лидеры КНДР и США, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире

Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

01:37 03.10.2020 (обновлено: 01:53 03.10.2020)
 
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh, pool
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ТОКИО, 3 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в субботу послание президенту США Дональду Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус.
"Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", - приводит ЦТАК текст послания Ким Чен Ына.
По словам лечащего врача президента Шона Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но пребывает в хорошем настроении. У первой леди отмечен лишь "мягкий кашель и головная боль".
Лидеры КНДР и США, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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