https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578137336.html

Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в субботу послание президенту США Дональду Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T01:37

2020-10-03T01:37

2020-10-03T01:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

ким чен ын

кндр (северная корея)

сша

в мире

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<strong>ТОКИО, 3 окт - РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> направил в субботу послание президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>."Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", - приводит ЦТАК текст послания Ким Чен Ына.По словам лечащего врача президента Шона Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но пребывает в хорошем настроении. У первой леди отмечен лишь "мягкий кашель и головная боль".Лидеры КНДР и США, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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кндр (северная корея)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире