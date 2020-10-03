https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578137336.html
Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в субботу послание президенту США Дональду Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:37
2020-10-03T01:37
2020-10-03T01:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:0:3692:2077_1400x0_80_0_0_c2f48d4a1767e7a7b362b8d6cec3f59f.jpg
<strong>ТОКИО, 3 окт - РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> направил в субботу послание президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> с пожеланиями скорейшего выздоровления, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>."Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", - приводит ЦТАК текст послания Ким Чен Ына.По словам лечащего врача президента Шона Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но пребывает в хорошем настроении. У первой леди отмечен лишь "мягкий кашель и головная боль".Лидеры КНДР и США, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:0:3282:2461_1400x0_80_0_0_1703e7a2c843e1bcf1c7e5b56bec7540.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире