https://ria.ru/20201003/koloniya-1578151636.html
Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение
Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:53
2020-10-03T14:53
2020-10-03T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
кировский район
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
1
кировский район
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), кировский район, махачкала, происшествия