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Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение
Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:53
2020-10-03T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
кировский район
махачкала
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
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кировский район
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), кировский район, махачкала, происшествия

Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение

14:53 03.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает СК РФ.
Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
"В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении на сайте СК.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировский районМахачкалаПроисшествия
 
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