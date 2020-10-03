https://ria.ru/20201003/koloniya-1578151636.html

Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение

Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:53

2020-10-03T14:53

2020-10-03T14:53

следственный комитет россии (ск рф)

кировский район

махачкала

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Шестерым сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.

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кировский район

махачкала

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировский район, махачкала, происшествия