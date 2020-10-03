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Шоубиз
https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html
“Не узнать на фото”: Гарик Харламов удивил фанатов внешним видом
Звезда Camedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новую фотографию и вызвал недоумение подписчиков. Они отметили, что шоумен, который... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:15
2020-10-03T15:15
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Звезда Camedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> выложил на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/garikkharlamov/?hl=ru">Instagram</a> новую фотографию и вызвал недоумение подписчиков. Они отметили, что шоумен, который недавно развелся, сильно похудел.На снимке Харламов сидит на скамейке рядом со скульптурой Волка из мультфильма “Ну, погоди!”. “Теперь смотрим в одну сторону”, - написал он. Фолловеры отметили, что звезда комедийного шоу потерял много лишнего веса. “Ну, Гарик, ну похудел!”, “Исхудал как! Я понял! Хочешь схуднуть - разводись!”, “Похудел, похорошел, помолодел”, “Сперва не понял, кто на фото”, “Гарик красивый и крутой мужик!”, “Вы похудели и выглядите хорошо”, - прокомментировали снимок поклонники.Ранее певица Анна Калашникова заявила, что Харламову не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", - рассказала она.
РИА Новости
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гарик харламов (игорь)

“Не узнать на фото”: Гарик Харламов удивил фанатов внешним видом

15:15 03.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Звезда Camedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новую фотографию и вызвал недоумение подписчиков. Они отметили, что шоумен, который недавно развелся, сильно похудел.
На снимке Харламов сидит на скамейке рядом со скульптурой Волка из мультфильма “Ну, погоди!”. “Теперь смотрим в одну сторону”, - написал он.
Фолловеры отметили, что звезда комедийного шоу потерял много лишнего веса.
“Ну, Гарик, ну похудел!”, “Исхудал как! Я понял! Хочешь схуднуть - разводись!”, “Похудел, похорошел, помолодел”, “Сперва не понял, кто на фото”, “Гарик красивый и крутой мужик!”, “Вы похудели и выглядите хорошо”, - прокомментировали снимок поклонники.
Ранее певица Анна Калашникова заявила, что Харламову не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", - рассказала она.
 
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)
 
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