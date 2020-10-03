https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html

“Не узнать на фото”: Гарик Харламов удивил фанатов внешним видом

Звезда Camedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новую фотографию и вызвал недоумение подписчиков. Они отметили, что шоумен, который... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:15

2020-10-03T15:15

2020-10-03T15:15

шоубиз

гарик харламов (игорь)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565335133_0:0:2920:1642_1400x0_80_0_0_5942248fb1b68f27e2d175ba7d5a5d07.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Звезда Camedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> выложил на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/garikkharlamov/?hl=ru">Instagram</a> новую фотографию и вызвал недоумение подписчиков. Они отметили, что шоумен, который недавно развелся, сильно похудел.На снимке Харламов сидит на скамейке рядом со скульптурой Волка из мультфильма “Ну, погоди!”. “Теперь смотрим в одну сторону”, - написал он. Фолловеры отметили, что звезда комедийного шоу потерял много лишнего веса. “Ну, Гарик, ну похудел!”, “Исхудал как! Я понял! Хочешь схуднуть - разводись!”, “Похудел, похорошел, помолодел”, “Сперва не понял, кто на фото”, “Гарик красивый и крутой мужик!”, “Вы похудели и выглядите хорошо”, - прокомментировали снимок поклонники.Ранее певица Анна Калашникова заявила, что Харламову не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", - рассказала она.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарик харламов (игорь)