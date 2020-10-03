https://ria.ru/20201003/kalyanov-1578138771.html
"Предчувствовал уход": Галкин рассказал о болезни Кальянова
Артист Максим Галкин рассказал в своем Instagram о последней встрече с певцом и композитором Александром Кальяновым. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:01
2020-10-03T07:01
2020-10-03T07:01
культура
россия
максим галкин
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> рассказал в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CF2fhCfHs2f/" target="_blank">Instagram</a> о последней встрече с певцом и композитором Александром Кальяновым.О кончине артиста в пятницу сообщила супруга Галкина <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank">Алла Пугачева</a>.По словам Галкина, в начале августа Кальянов был у них в гостях с подарком: он привез раритетный немецкий ламповый приемник."Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить", - написал артист.Он добавил, что композитор был очень близким человеком для Пугачевой, с которой они вместе через многое прошли."Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать. Соболезнования всем близким", - заключил Галкин.Кальянов родился в 1947 году, с 1978 года работал звукорежиссером в составе группы "Шестеро молодых". Большое влияние на Кальянова оказало личное знакомство с Владимиром Высоцким. Дебютировал как певец на "Рождественских встречах" Пугачевой, гастролировал по России, странам СНГ и за рубежом.
https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577712616.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим галкин, алла пугачева
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Артист Максим Галкин
рассказал в своем Instagram
о последней встрече с певцом и композитором Александром Кальяновым.
О кончине артиста в пятницу сообщила супруга Галкина Алла Пугачева
.
По словам Галкина, в начале августа Кальянов был у них в гостях с подарком: он привез раритетный немецкий ламповый приемник.
"Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить", - написал артист.
Он добавил, что композитор был очень близким человеком для Пугачевой, с которой они вместе через многое прошли.
"Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать. Соболезнования всем близким", - заключил Галкин.
Кальянов родился в 1947 году, с 1978 года работал звукорежиссером в составе группы "Шестеро молодых". Большое влияние на Кальянова оказало личное знакомство с Владимиром Высоцким. Дебютировал как певец на "Рождественских встречах" Пугачевой, гастролировал по России, странам СНГ и за рубежом.