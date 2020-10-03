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Россиянку смыло в море во время фотосессии
В Сочи девушку, которая позировала во время фотосессии на берегу моря, накрыло волной. Видео опубликовал паблик "Типичный Сочи" во "Вконтакте". РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:23
2020-10-03T09:23
россия
сочи
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> девушку, которая позировала во время фотосессии на берегу моря, накрыло волной. Видео опубликовал паблик "<a href="https://vk.com/this_is_sochi" target="_blank">Типичный Сочи</a>" во "<a href="https://vk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>".На опубликованных кадрах девушка лежит на бетонной плите в футболке и купальнике. Внезапная волна смывает ее с плиты в море.В комментариях пользователи социальной сети резко отреагировали на такой поступок девушки, отметив, что та будто ждала "приключений".
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/svadba-1576777351.html
россия
сочи
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россия, сочи, общество

Россиянку смыло в море во время фотосессии

09:23 03.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сочи девушку, которая позировала во время фотосессии на берегу моря, накрыло волной. Видео опубликовал паблик "Типичный Сочи" во "Вконтакте".
На опубликованных кадрах девушка лежит на бетонной плите в футболке и купальнике. Внезапная волна смывает ее с плиты в море.
В комментариях пользователи социальной сети резко отреагировали на такой поступок девушки, отметив, что та будто ждала "приключений".
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