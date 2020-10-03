https://ria.ru/20201003/fotosessiya-1578140641.html

Россиянку смыло в море во время фотосессии

В Сочи девушку, которая позировала во время фотосессии на берегу моря, накрыло волной. Видео опубликовал паблик "Типичный Сочи" во "Вконтакте". РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:23

2020-10-03T09:23

2020-10-03T09:23

россия

сочи

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> девушку, которая позировала во время фотосессии на берегу моря, накрыло волной. Видео опубликовал паблик "<a href="https://vk.com/this_is_sochi" target="_blank">Типичный Сочи</a>" во "<a href="https://vk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>".На опубликованных кадрах девушка лежит на бетонной плите в футболке и купальнике. Внезапная волна смывает ее с плиты в море.В комментариях пользователи социальной сети резко отреагировали на такой поступок девушки, отметив, что та будто ждала "приключений".

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/svadba-1576777351.html

россия

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, общество