Есенину — 125. Плейлист к юбилею поэта: от Feduk'a до Стаса Михайлова

В этот день 125 назад родился Сергей Есенин, за недолгую жизнь прошедший путь от крестьянского мальчика до одного из самых ярких персонажей столичной богемы... РИА Новости, 03.10.2020

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>В этот день 125 назад родился Сергей Есенин, за недолгую жизнь прошедший путь от крестьянского мальчика до одного из самых ярких персонажей столичной богемы. Тогда с таким даром становились поэтами, но, живи Есенин сейчас, не исключено, что он мог бы стать рок-звездой или известным рэпером, — не зря же многие музыканты до сих пор часто обращаются к его стихам. Плейлист к юбилею русского классика — в материале РИА Новости."Заметался пожар голубой", Feduk feat. AISHAВ прошлом году на концерте в Рязани Feduk исполнил композицию "Заметался пожар голубой" на стихи "старого доброго Есенина", как написал рэпер у себя в фейсбуке. Казалось бы, грамоты нужно давать за такое стремление донести творчество классиков до молодежи, но первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов обвинил музыканта в самопиаре."Письмо к женщине", The RetusesГруппа, основанная музыкантом Михаилом Родионовым, выстрелила в начале 2010-х именно благодаря проникновенным композициям на стихи Есенина. The Retuses даже называли лидерами движения "новых тихих" — молодых российских исполнителей, стремящихся к лаконичности и скромности как в творчестве, так и в жизни. В прошлом году, после нескольких лет перерыва, Родионов выпустил четвертый альбом, где пытается откреститься от Есенина. Кстати, рэп-версию "Письма к женщине", которое поэт посвятил первой жене Зинаиде Райх, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gcsrB0Su6d8" target="_blank">представил</a> Александр Степанов aka ST, финалист первого сезона шоу "Битва за респект"."Грубым дается радость", Василий ОбломовОснователь и лидер группы "Чебоза" более известен как Вася Обломов — так называется его одноименный музыкальный проект. Слава пришла к нему после песни "Магадан", которая в свое время звучала на каждом углу. В 2012 году Обломов даже зачитал рэп с Ксенией Собчак и Леонидом Парфеновым."Шаганэ", Лера ЯскевичИз нескольких каверов есенинских композиций The Retuses, которые записала белорусская гитаристка и начинающая певица Лера Яскевич, этот, наверное, лучший. Самое известное стихотворение из цикла "Персидские мотивы" появилось благодаря армянской учительнице Шаганэ Тальян, юной красавице, с которой поэт познакомился в Батуми. Рэп-версию стихотворения можно <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U1sg-BWg9HM" target="_blank">послушать</a> у Кота Балу."Московский озорной гуляка", Миша МавашиВ основу трека казахско-российского рэпера легло стихотворение "Я обманывать себя не стану". Исполняет бодро, как и положено "четкому пацану", которого в начале 2010-х объявили "иконой ЗОЖ-рэпа"."Москва", "Монгол Шуудан" "Старый пес мой давно издо-о-ох..." Да, это та самая песня. Раскрутить ее на радио, кстати, долгое время не удавалось: музыкальных редакторов смущало слово "проститутка". При этом основа композиции — классическое есенинское стихотворение "Да! Теперь — решено. Без возврата", которое литературоведы считают окончательным прощанием Сергея Есенина с "деревенским" периодом творчества. В 2011 году группа "Монгол Шуудан" <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qZHPTFeF6h8" target="_blank">переложила</a> на музыку есенинское "Слушай, поганое сердце" и получилось уже очень по-рокерски."Мне грустно на тебя смотреть", Николай Носков Стихотворение, ставшее популярным романсом, адресовано актрисе Августе Миклашевской — именно она стала следующей любовью Есенина после Айседоры Дункан. Знаменитая танцовщица очень ревновала к сопернице, угрожая подсыпать ей в чашку яд. Сначала Миклашевская не стремилась к новым отношениям, у нее было тяжелое расставание, предыдущий поклонник в нее стрелял. Но потом уступила ухаживаниям Есенина. "Клен ты мой опавший", "Чайф" Это произведение Сергей Есенин создал за месяц до самоубийства, когда находился в клинике для душевнобольных. Композиция записана группой в 2002 году в качестве саундтрека для сериала "По ту сторону волков"."Пой же, пой. На проклятой гитаре…", "Кукрыниксы" Песня с сольного альбома фронтмена группы "Кукрыниксы" Алексея Горшенёва. В соцсетях шутят, что композицию со стихами из цикла "Москва кабацкая" артист исполняет "настолько проникновенно, что прямо чувствуется запах перегара". "Задымился вечер", Елена Ваенга Эту песню на одно из ранних стихотворений поэта Ваенга сочинила еще в детстве. В ее альбоме, вышедшем в 2015 году, композиция называется просто — "Есенин". "Жизнь — обман", Стас МихайловПопулярному исполнителю явно очень близок поздний лирический герой поэта — бунтарь и завсегдатай кабаков, разочаровавшийся в жизни. Михайлов посвятил Есенину отдельную композицию, а также положил на музыку несколько произведений поэта, в том числе "Покраснела рябина", "Уходим понемногу" и "Жизнь — обман". Однажды, вспоминает артист в интервью, он получил сообщение, автор которого разнес песню артиста, заявив: "Ну как так можно писать?" "Он даже не удосужился проверить, что это были стихи Сергея Есенина", — заметил Михайлов. Лишнее доказательство того, насколько современно до сих пор звучат произведения поэта.

