Эколог объяснил, что надо делать на месте загрязнения воды на Камчатке
14:09 03.10.2020 (обновлено: 14:24 03.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкНа Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу "360" заявил председатель совета "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Нужно <…> понять, что происходит. Для этого необходимо брать, брать и брать пробы воды, грунта, гидробионтов погибших. Брать пробы воды в разных местах, на разной глубине", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что по официальной версии в воду попали фенол и нефть, однако погибли и донные животные — морские ежи и звезды. Это значит, что отравляющее вещество было тяжелее воды, а нефть плавает на поверхности, добавил эколог.
Некоторое время назад местные жители на пляжах Камчатки множество погибших морских обитателей. Серферы пожаловались на изменение цвета воды, раздражение на кожи и отек глаз.
Пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.