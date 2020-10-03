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Эколог объяснил, что надо делать на месте загрязнения воды на Камчатке
Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу "360" заявил председатель... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:09
2020-10-03T14:24
загрязнение воды на камчатке
россия
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу <a href="https://360tv.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> заявил председатель совета "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.Он напомнил, что по официальной версии в воду попали фенол и нефть, однако погибли и донные животные — морские ежи и звезды. Это значит, что отравляющее вещество было тяжелее воды, а нефть плавает на поверхности, добавил эколог. Некоторое время назад местные жители на пляжах <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a> множество погибших морских обитателей. Серферы пожаловались на изменение цвета воды, раздражение на кожи и отек глаз. Пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
россия
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загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, происшествия

Эколог объяснил, что надо делать на месте загрязнения воды на Камчатке

14:09 03.10.2020 (обновлено: 14:24 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкНа Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу "360" заявил председатель совета "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Нужно <…> понять, что происходит. Для этого необходимо брать, брать и брать пробы воды, грунта, гидробионтов погибших. Брать пробы воды в разных местах, на разной глубине", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что по официальной версии в воду попали фенол и нефть, однако погибли и донные животные — морские ежи и звезды. Это значит, что отравляющее вещество было тяжелее воды, а нефть плавает на поверхности, добавил эколог.
Некоторое время назад местные жители на пляжах Камчатки множество погибших морских обитателей. Серферы пожаловались на изменение цвета воды, раздражение на кожи и отек глаз.
Пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.
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