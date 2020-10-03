https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

Эколог объяснил, что надо делать на месте загрязнения воды на Камчатке

Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу "360" заявил председатель... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:09

2020-10-03T14:09

2020-10-03T14:24

загрязнение воды на камчатке

россия

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Однократного анализа проб океанской воды на Камчатке недостаточно для того, чтобы определить причину загрязнения. Об этом каналу <a href="https://360tv.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> заявил председатель совета "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.Он напомнил, что по официальной версии в воду попали фенол и нефть, однако погибли и донные животные — морские ежи и звезды. Это значит, что отравляющее вещество было тяжелее воды, а нефть плавает на поверхности, добавил эколог. Некоторое время назад местные жители на пляжах <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a> множество погибших морских обитателей. Серферы пожаловались на изменение цвета воды, раздражение на кожи и отек глаз. Пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

россия

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, происшествия