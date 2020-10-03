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https://ria.ru/20201003/dzhigarkhanyan-1578144436.html
Путин и Мишустин поздравили Армена Джигарханяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, отметив, что профессиональный... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:26
2020-10-03T11:26
культура
россия
театр
кино и сериалы
михаил мишустин
армен джигарханян
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР <a href="http://ria.ru/person_Armen_Dzhigarkhanjan/" target="_blank" data-auto="true">Армена Джигарханяна</a>, отметив, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил Армена Джигарханяна, отметив, что спектакли и фильмы с его участием пользуются неизменной популярностью.Мишустин назвал Джигарханяна гениальным актёром и замечательным режиссёром, отметив, что его любят миллионы людей. Он добавил, что широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене позволяют ему быть органичным и в комедии, и в драме.Джигарханян, отмечающий свое 85-летие в субботу - один из самых известных и всенародно любимых советских и российских актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки незабываемых образов&nbsp; в пьесах отечественных&nbsp; и зарубежных драматургов. Он работал&nbsp; с выдающимися&nbsp; театральными режиссерами - Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым.
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РИА Новости
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россия, театр, кино и сериалы, михаил мишустин, армен джигарханян, владимир путин

Путин и Мишустин поздравили Армена Джигарханяна с юбилеем

11:26 03.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова "Немец"
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, отметив, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем. Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания", - говорится в телеграмме президента.

Президент также пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Армена Джигарханяна, отметив, что спектакли и фильмы с его участием пользуются неизменной популярностью.
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 00:47
Биография Армена Джигарханяна
Мишустин назвал Джигарханяна гениальным актёром и замечательным режиссёром, отметив, что его любят миллионы людей. Он добавил, что широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене позволяют ему быть органичным и в комедии, и в драме.

"За эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Армена Джигарханяна. А спектакли и фильмы с Вашим участием пользуются неизменной популярностью у представителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме премьера.

Джигарханян, отмечающий свое 85-летие в субботу - один из самых известных и всенародно любимых советских и российских актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки незабываемых образов  в пьесах отечественных  и зарубежных драматургов. Он работал  с выдающимися  театральными режиссерами - Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым.
 
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КультураРоссияТеатрКино и сериалыМихаил МишустинАрмен ДжигарханянВладимир Путин
 
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