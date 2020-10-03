https://ria.ru/20201003/dzhigarkhanyan-1578144436.html
Путин и Мишустин поздравили Армена Джигарханяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, отметив, что профессиональный... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:26
2020-10-03T11:26
2020-10-03T11:26
культура
россия
театр
кино и сериалы
михаил мишустин
армен джигарханян
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151949/90/1519499056_0:0:2469:1389_1400x0_80_0_0_2d0d8bb1f3f5a84dddb50025cca00722.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР <a href="http://ria.ru/person_Armen_Dzhigarkhanjan/" target="_blank" data-auto="true">Армена Джигарханяна</a>, отметив, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил Армена Джигарханяна, отметив, что спектакли и фильмы с его участием пользуются неизменной популярностью.Мишустин назвал Джигарханяна гениальным актёром и замечательным режиссёром, отметив, что его любят миллионы людей. Он добавил, что широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене позволяют ему быть органичным и в комедии, и в драме.Джигарханян, отмечающий свое 85-летие в субботу - один из самых известных и всенародно любимых советских и российских актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки незабываемых образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов. Он работал с выдающимися театральными режиссерами - Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым.
https://ria.ru/20201003/dzhigarkhanyan-1578035608.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151949/90/1519499056_0:0:2469:1853_1400x0_80_0_0_fd2296b7c1d17a6e71af5e723cd1f324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, театр, кино и сериалы, михаил мишустин, армен джигарханян, владимир путин
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна
, отметив, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем. Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания", - говорится в телеграмме президента.
Президент также пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поздравил Армена Джигарханяна, отметив, что спектакли и фильмы с его участием пользуются неизменной популярностью.
Мишустин назвал Джигарханяна гениальным актёром и замечательным режиссёром, отметив, что его любят миллионы людей. Он добавил, что широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене позволяют ему быть органичным и в комедии, и в драме.
"За эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Армена Джигарханяна. А спектакли и фильмы с Вашим участием пользуются неизменной популярностью у представителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме премьера.
Джигарханян, отмечающий свое 85-летие в субботу - один из самых известных и всенародно любимых советских и российских актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки незабываемых образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов. Он работал с выдающимися театральными режиссерами - Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым.