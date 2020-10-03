https://ria.ru/20201003/dzhigarkhanyan-1578144436.html

Путин и Мишустин поздравили Армена Джигарханяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, отметив, что профессиональный... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:26

2020-10-03T11:26

2020-10-03T11:26

культура

россия

театр

кино и сериалы

михаил мишустин

армен джигарханян

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил с юбилеем актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР <a href="http://ria.ru/person_Armen_Dzhigarkhanjan/" target="_blank" data-auto="true">Армена Джигарханяна</a>, отметив, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил Армена Джигарханяна, отметив, что спектакли и фильмы с его участием пользуются неизменной популярностью.Мишустин назвал Джигарханяна гениальным актёром и замечательным режиссёром, отметив, что его любят миллионы людей. Он добавил, что широкий творческий диапазон, откровенность в кадре и на сцене позволяют ему быть органичным и в комедии, и в драме.Джигарханян, отмечающий свое 85-летие в субботу - один из самых известных и всенародно любимых советских и российских актеров. Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино. Фильмы " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" стали визитной карточкой артиста. Джигарханян создал десятки незабываемых образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов. Он работал с выдающимися театральными режиссерами - Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым.

https://ria.ru/20201003/dzhigarkhanyan-1578035608.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, театр, кино и сериалы, михаил мишустин, армен джигарханян, владимир путин