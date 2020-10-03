https://ria.ru/20201003/dubovitskaya-1578137499.html

Внешний вид Регины Дубовицкой напугал поклонников

Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram фото телеведущей Регины Дубовицкой, которое привело ее поклонников в ужас. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T01:48

2020-10-03T01:48

2020-10-03T01:49

шоубиз

россия

регина дубовицкая

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFz2fgan5-7/" target="_blank">Instagram</a> фото телеведущей <a href="http://ria.ru/person_regina-dubovitskaya/" target="_blank" data-auto="true">Регины Дубовицкой</a>, которое привело ее поклонников в ужас.Многим пользователям показалось, что 71-летняя ведущая передачи "Аншлаг" резко "сдала". "Ужас, что с ней?" – задался вопросом dimdim_369."Как она изменилась", - написал zoyasan."Похудела…", - отметила elena.matsakova."Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так", - выразила мнение tatianaborisova488."Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", - добавила elenaponomareva2925.

https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, регина дубовицкая