https://ria.ru/20201003/dubovitskaya-1578137499.html
Внешний вид Регины Дубовицкой напугал поклонников
Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram фото телеведущей Регины Дубовицкой, которое привело ее поклонников в ужас. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:48
2020-10-03T01:48
2020-10-03T01:49
шоубиз
россия
регина дубовицкая
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFz2fgan5-7/" target="_blank">Instagram</a> фото телеведущей <a href="http://ria.ru/person_regina-dubovitskaya/" target="_blank" data-auto="true">Регины Дубовицкой</a>, которое привело ее поклонников в ужас.Многим пользователям показалось, что 71-летняя ведущая передачи "Аншлаг" резко "сдала". "Ужас, что с ней?" – задался вопросом dimdim_369."Как она изменилась", - написал zoyasan."Похудела…", - отметила elena.matsakova."Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так", - выразила мнение tatianaborisova488."Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", - добавила elenaponomareva2925.
https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html
7
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, регина дубовицкая
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram
фото телеведущей Регины Дубовицкой
, которое привело ее поклонников в ужас.
Многим пользователям показалось, что 71-летняя ведущая передачи "Аншлаг" резко "сдала".
"Ужас, что с ней?" – задался вопросом dimdim_369.
"Как она изменилась", - написал zoyasan.
"Похудела…", - отметила elena.matsakova.
"Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так", - выразила мнение tatianaborisova488.
"Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", - добавила elenaponomareva2925.