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Шоубиз
https://ria.ru/20201003/dubovitskaya-1578137499.html
Внешний вид Регины Дубовицкой напугал поклонников
Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram фото телеведущей Регины Дубовицкой, которое привело ее поклонников в ужас. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:48
2020-10-03T01:49
шоубиз
россия
регина дубовицкая
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFz2fgan5-7/" target="_blank">Instagram</a> фото телеведущей <a href="http://ria.ru/person_regina-dubovitskaya/" target="_blank" data-auto="true">Регины Дубовицкой</a>, которое привело ее поклонников в ужас.Многим пользователям показалось, что 71-летняя ведущая передачи "Аншлаг" резко "сдала". "Ужас, что с ней?" – задался вопросом dimdim_369."Как она изменилась", - написал zoyasan."Похудела…", - отметила elena.matsakova."Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так", - выразила мнение tatianaborisova488."Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", - добавила elenaponomareva2925.
https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html
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РИА Новости
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россия, регина дубовицкая

Внешний вид Регины Дубовицкой напугал поклонников

01:48 03.10.2020 (обновлено: 01:49 03.10.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Телеведущая Регина Дубовицкая
Телеведущая Регина Дубовицкая - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram фото телеведущей Регины Дубовицкой, которое привело ее поклонников в ужас.
Многим пользователям показалось, что 71-летняя ведущая передачи "Аншлаг" резко "сдала".
"Ужас, что с ней?" – задался вопросом dimdim_369.
"Как она изменилась", - написал zoyasan.
"Похудела…", - отметила elena.matsakova.
"Думаю, болеет. Семьдесят один год не возраст, что-то не так", - выразила мнение tatianaborisova488.
"Регина уже не та… Ну, ничего не поделаешь, годы берут свое", - добавила elenaponomareva2925.
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ШоубизРоссияРегина Дубовицкая
 
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