Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201003/azhiotazh-1578145364.html
Новый снимок русской Ким Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети
Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:55
2020-10-03T11:55
в мире
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578014757_0:24:1080:632_1400x0_80_0_0_001df9df6afdac37c5a2f3a14c694bfc.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/">Instagram</a> откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. На снимке 25-летняя девушка позирует в бежевом обтягивающем топе, который подчеркивает ее пышные формы. Образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. “Доброе утро”, - подписала кадр модель. Фанаты Квитко высоко оценили ее внешние данные и оставили под постом множество восхищенных комментариев. “Великолепная и элегантная девушка”, - сказал hectorgrowley.“У этой девушки идеальная внешность”, - сообщил im_khan_salmanali.“Вы всегда выглядите потрясающе”, - заметил luisefelondo1004.“Самая красивая девушка в мире”, - поразился aminox.900.“Какие красивые, выразительные глаза”, - пошутил edward_fury.Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578014757_0:48:1081:858_1400x0_80_0_0_b4008ef5aad312fb9a966db04b6fc29e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире

Новый снимок русской Ким Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети

11:55 03.10.2020
 
© Фото : @anastasiya_kvitko/InstagramАнастасия Квитко
Анастасия Квитко - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : @anastasiya_kvitko/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков.
На снимке 25-летняя девушка позирует в бежевом обтягивающем топе, который подчеркивает ее пышные формы. Образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. “Доброе утро”, - подписала кадр модель.
Фанаты Квитко высоко оценили ее внешние данные и оставили под постом множество восхищенных комментариев.
“Великолепная и элегантная девушка”, - сказал hectorgrowley.
“У этой девушки идеальная внешность”, - сообщил im_khan_salmanali.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Good morning 🤍Top @revolve

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

“Вы всегда выглядите потрясающе”, - заметил luisefelondo1004.
“Самая красивая девушка в мире”, - поразился aminox.900.
“Какие красивые, выразительные глаза”, - пошутил edward_fury.
Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.
 
Обсудить0
ШоубизВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
22:14Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
22:12Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах
22:08Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
21:49Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Лента новостейМолния