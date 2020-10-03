https://ria.ru/20201003/azhiotazh-1578145364.html

Новый снимок русской Ким Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети

Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:55

2020-10-03T11:55

2020-10-03T11:55

в мире

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/">Instagram</a> откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. На снимке 25-летняя девушка позирует в бежевом обтягивающем топе, который подчеркивает ее пышные формы. Образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. “Доброе утро”, - подписала кадр модель. Фанаты Квитко высоко оценили ее внешние данные и оставили под постом множество восхищенных комментариев. “Великолепная и элегантная девушка”, - сказал hectorgrowley.“У этой девушки идеальная внешность”, - сообщил im_khan_salmanali.“Вы всегда выглядите потрясающе”, - заметил luisefelondo1004.“Самая красивая девушка в мире”, - поразился aminox.900.“Какие красивые, выразительные глаза”, - пошутил edward_fury.Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире