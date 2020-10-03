https://ria.ru/20201003/azhiotazh-1578145364.html
Новый снимок русской Ким Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети
Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:55
2020-10-03T11:55
2020-10-03T11:55
в мире
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Российская модель и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-kvitko">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/">Instagram</a> откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков. На снимке 25-летняя девушка позирует в бежевом обтягивающем топе, который подчеркивает ее пышные формы. Образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. “Доброе утро”, - подписала кадр модель. Фанаты Квитко высоко оценили ее внешние данные и оставили под постом множество восхищенных комментариев. “Великолепная и элегантная девушка”, - сказал hectorgrowley.“У этой девушки идеальная внешность”, - сообщил im_khan_salmanali.“Вы всегда выглядите потрясающе”, - заметил luisefelondo1004.“Самая красивая девушка в мире”, - поразился aminox.900.“Какие красивые, выразительные глаза”, - пошутил edward_fury.Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости
. Российская модель и блогер Анастасия Квитко
опубликовала на своей странице в Instagram
откровенное фото, чем спровоцировала бурную реакцию подписчиков.
На снимке 25-летняя девушка позирует в бежевом обтягивающем топе, который подчеркивает ее пышные формы. Образ дополнили золотые часы и блестящая коричневая юбка. “Доброе утро”, - подписала кадр модель.
Фанаты Квитко высоко оценили ее внешние данные и оставили под постом множество восхищенных комментариев.
“Великолепная и элегантная девушка”, - сказал hectorgrowley.
“У этой девушки идеальная внешность”, - сообщил im_khan_salmanali.
“Вы всегда выглядите потрясающе”, - заметил luisefelondo1004.
“Самая красивая девушка в мире”, - поразился aminox.900.
“Какие красивые, выразительные глаза”, - пошутил edward_fury.
Анастасия Квитко, на которою в Instagram подписаны более 11 миллионов человек, прославилась, как русская Ким Кардашьян.