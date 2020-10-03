Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201003/avtoprobeg-1578149985.html
В Белоруссии проходит автопробег в поддержку властей
Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в Белоруссии, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:04
2020-10-03T14:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578149728_3:0:1962:1102_1400x0_80_0_0_4bbf247102cb290dad92edc9c6c9957e.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта.По его данным, колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь по трассе М1/Е30, к ним присоединятся автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578125748.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578149728_316:0:1785:1102_1400x0_80_0_0_54fc681bc9d591f211cc753c2c746926.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии проходит автопробег в поддержку властей

14:04 03.10.2020 (обновлено: 14:12 03.10.2020)
 
© Кадр из трансляции Russia TodayВ Белоруссии проходит автопробег в поддержку Лукашенко
В Белоруссии проходит автопробег в поддержку Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Кадр из трансляции Russia Today
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в Белоруссии, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта.
"Третьего октября от границы с Российской Федерацией стартовал масштабный республиканский автопробег "За единую Беларусь!". В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей", - говорится в сообщении агентства.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
По его данным, колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь по трассе М1/Е30, к ним присоединятся автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция протеста белорусских журналистов против задержания сотрудников СМИ в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 18:22
Новые правила. В Белоруссии запретили работать иностранным журналистам
 
Обсудить1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
22:14Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
22:12Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах
22:08Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
21:49Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Лента новостейМолния