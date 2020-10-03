https://ria.ru/20201003/avtoprobeg-1578149985.html

В Белоруссии проходит автопробег в поддержку властей

Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в Белоруссии, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:04

2020-10-03T14:04

2020-10-03T14:12

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта.По его данным, колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь по трассе М1/Е30, к ним присоединятся автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578125748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире