В Белоруссии проходит автопробег в поддержку властей
14:04 03.10.2020 (обновлено: 14:12 03.10.2020)
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Республиканский автопробег в поддержку действующих властей проходит в Белоруссии, он стартовал в субботу от границы с Россией, передает госагентство Белта.
"Третьего октября от границы с Российской Федерацией стартовал масштабный республиканский автопробег "За единую Беларусь!". В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь по трассе М1/Е30, к ним присоединятся автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.