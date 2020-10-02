Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/zaryadka-1578082506.html
Эксперт рассказал, чем опасна поддельная зарядка для телефона
Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T03:17
2020-10-02T03:17
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести <a href="https://ria.ru/tag_gadzhety/" target="_blank">гаджет</a> из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201002/832101504.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1400x0_80_0_0_29d628a2ee60b04b843272ce4da7a932.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаджеты, технологии

Эксперт рассказал, чем опасна поддельная зарядка для телефона

03:17 02.10.2020
 
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Fotolia / ratmaner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести гаджет из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у Apple) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.
"При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле - повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура", - советует эксперт.
 
Обсудить7
гаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния