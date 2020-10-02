https://ria.ru/20201002/zaryadka-1578082506.html

Эксперт рассказал, чем опасна поддельная зарядка для телефона

Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T03:17

2020-10-02T03:17

2020-10-02T03:17

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести <a href="https://ria.ru/tag_gadzhety/" target="_blank">гаджет</a> из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201002/832101504.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии