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https://ria.ru/20201002/yanukovich-1578129983.html
Украина потребует от России выдать Януковича
Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о госизмене. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:28
2020-10-02T20:10
виктор янукович
киев
украина
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> для отбывания наказания по делу о госизмене.Ранее киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому бывший глава государства заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Решение вступило в силу.На вопрос РИА Новости, будет ли Украина требовать экстрадиции Януковича, руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко ответил утвердительно.На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Украинский парламент внес изменения в конституцию и назначил новые президентские выборы, на которых впоследствии победил Петр Порошенко.В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет тюремного заключения. Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы. По словам самого Януковича, судебный процесс был "политическим заказом". Политик также заявил, что на судей по его делу оказывалось давление.
https://ria.ru/20200720/1574594051.html
https://ria.ru/20200818/1575928442.html
Дурдом работает без выходных.
134
Надо выдать...нижнее бельё Януковича, с его согласия. Ну и исподнее Навального подкинуть, в качестве бонуса :)
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киев
украина
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виктор янукович, киев, украина

Украина потребует от России выдать Януковича

19:28 02.10.2020 (обновлено: 20:10 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о госизмене.
Ранее киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому бывший глава государства заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Решение вступило в силу.
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Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
На вопрос РИА Новости, будет ли Украина требовать экстрадиции Януковича, руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко ответил утвердительно.
"Будем", — заявил он.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Украинский парламент внес изменения в конституцию и назначил новые президентские выборы, на которых впоследствии победил Петр Порошенко.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет тюремного заключения. Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы. По словам самого Януковича, судебный процесс был "политическим заказом". Политик также заявил, что на судей по его делу оказывалось давление.
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