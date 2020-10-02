https://ria.ru/20201002/yanukovich-1578129983.html

Украина потребует от России выдать Януковича

Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о госизмене. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:28

2020-10-02T19:28

2020-10-02T20:10

виктор янукович

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> для отбывания наказания по делу о госизмене.Ранее киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому бывший глава государства заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Решение вступило в силу.На вопрос РИА Новости, будет ли Украина требовать экстрадиции Януковича, руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко ответил утвердительно.На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Украинский парламент внес изменения в конституцию и назначил новые президентские выборы, на которых впоследствии победил Петр Порошенко.В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет тюремного заключения. Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы. По словам самого Януковича, судебный процесс был "политическим заказом". Политик также заявил, что на судей по его делу оказывалось давление.

https://ria.ru/20200720/1574594051.html

https://ria.ru/20200818/1575928442.html

Арсений Новиков Дурдом работает без выходных. 134

Александр И Надо выдать...нижнее бельё Януковича, с его согласия. Ну и исподнее Навального подкинуть, в качестве бонуса :) 118

92

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор янукович, киев, украина