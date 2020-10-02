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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201002/vosstanovlenie-1578105586.html
В Орехово-Зуеве отремонтировали дом после взрыва бытового газа в апреле
Ключи от восстановленных квартир вручены жильцам многоквартирного дома в Орехово-Зуеве, пострадавшего в апреле из-за взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:38
2020-10-02T13:38
новости подмосковья
андрей воробьев
орехово-зуево
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Ключи от восстановленных квартир вручены жильцам многоквартирного дома в <a href="http://ria.ru/location_Orekhovo_Zuevo/" target="_blank" data-auto="true">Орехово-Зуеве</a>, пострадавшего в апреле из-за взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба облправительства."Жильцы пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где в апреле произошел взрыв газа, получили ключи от восстановленных квартир. В 40 жилых помещениях 1-го и 2-го подъездов дома №31 по улице Гагарина проведен ремонт, установлены новые газовые плиты и колонки", — говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, по поручению губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, после взрыва всем пострадавшим оперативно оказали материальную помощь, из регионального Фонда капитального ремонта выделили средства на ремонтные работы, в результате которых жилой дом был полностью восстановлен вместе с инженерными системами.До октября жителям пострадавших подъездов было предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице. Все восстановительные работы внутри жилых помещений согласовывались с каждым собственником индивидуально. Также в доме проведено детальное обследование всего газового оборудования.
https://radiosputnik.ria.ru/20200405/1569604533.html
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андрей воробьев, орехово-зуево

В Орехово-Зуеве отремонтировали дом после взрыва бытового газа в апреле

13:38 02.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства МОВ Орехово-Зуеве отремонтировали дом после взрыва бытового газа в апреле
В Орехово-Зуеве отремонтировали дом после взрыва бытового газа в апреле - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства МО
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ключи от восстановленных квартир вручены жильцам многоквартирного дома в Орехово-Зуеве, пострадавшего в апреле из-за взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба облправительства.
"Жильцы пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где в апреле произошел взрыв газа, получили ключи от восстановленных квартир. В 40 жилых помещениях 1-го и 2-го подъездов дома №31 по улице Гагарина проведен ремонт, установлены новые газовые плиты и колонки", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, по поручению губернатора области Андрея Воробьева, после взрыва всем пострадавшим оперативно оказали материальную помощь, из регионального Фонда капитального ремонта выделили средства на ремонтные работы, в результате которых жилой дом был полностью восстановлен вместе с инженерными системами.
До октября жителям пострадавших подъездов было предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице. Все восстановительные работы внутри жилых помещений согласовывались с каждым собственником индивидуально. Также в доме проведено детальное обследование всего газового оборудования.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевОрехово-Зуево
 
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