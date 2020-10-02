https://ria.ru/20201002/velikobritaniya-1578122926.html

Российский посол оценил отношения с Великобританией

Политический климат в отношениях России и Великобритании плохой, он продолжает ухудшаться, санкционные настроения растут, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:35

2020-10-02T17:35

2020-10-02T17:35

андрей келин

великобритания

москва

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1400x0_80_0_0_d92e1eccd956a8d6aaf101a740c71f4d.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Политический климат в отношениях России и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> плохой, он продолжает ухудшаться, санкционные настроения растут, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a>."Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться. К сожалению, ощущается рост санкционных настроений. Бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряженность. Взять даже недавний доклад парламента по разведке, который фактически запрещает британским компаниями иметь дело с Россией и россиянами", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".Он обратил внимание на то, что у РФ другой подход: она выступает за то, чтобы британские компании большим числом приходили в Россию и сотрудничали с российскими компаниями.При этом дипломат отметил, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Лондона есть обоюдный интерес к развитию бизнеса и хозяйственных связей."И это уже происходит, потому что последние годы у нас увеличивается товарооборот, особенно в последние полгода он вырос на 51%. Это много. Увеличились также накопленные инвестиции и с той, и с другой стороны", - отметил Келин.

https://ria.ru/20200723/1574782792.html

2

великобритания

москва

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей келин, великобритания, москва, лондон, в мире