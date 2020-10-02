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Российский посол оценил отношения с Великобританией
Политический климат в отношениях России и Великобритании плохой, он продолжает ухудшаться, санкционные настроения растут, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:35
2020-10-02T17:35
андрей келин
великобритания
москва
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Политический климат в отношениях России и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> плохой, он продолжает ухудшаться, санкционные настроения растут, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a>."Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться. К сожалению, ощущается рост санкционных настроений. Бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряженность. Взять даже недавний доклад парламента по разведке, который фактически запрещает британским компаниями иметь дело с Россией и россиянами", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".Он обратил внимание на то, что у РФ другой подход: она выступает за то, чтобы британские компании большим числом приходили в Россию и сотрудничали с российскими компаниями.При этом дипломат отметил, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Лондона есть обоюдный интерес к развитию бизнеса и хозяйственных связей."И это уже происходит, потому что последние годы у нас увеличивается товарооборот, особенно в последние полгода он вырос на 51%. Это много. Увеличились также накопленные инвестиции и с той, и с другой стороны", - отметил Келин.
https://ria.ru/20200723/1574782792.html
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великобритания
москва
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андрей келин, великобритания, москва, лондон, в мире

Российский посол оценил отношения с Великобританией

17:35 02.10.2020
 
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мария Табак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Политический климат в отношениях России и Великобритании плохой, он продолжает ухудшаться, санкционные настроения растут, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться. К сожалению, ощущается рост санкционных настроений. Бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряженность. Взять даже недавний доклад парламента по разведке, который фактически запрещает британским компаниями иметь дело с Россией и россиянами", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".
Он обратил внимание на то, что у РФ другой подход: она выступает за то, чтобы британские компании большим числом приходили в Россию и сотрудничали с российскими компаниями.
При этом дипломат отметил, что у Москвы и Лондона есть обоюдный интерес к развитию бизнеса и хозяйственных связей.
"И это уже происходит, потому что последние годы у нас увеличивается товарооборот, особенно в последние полгода он вырос на 51%. Это много. Увеличились также накопленные инвестиции и с той, и с другой стороны", - отметил Келин.
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Андрей КелинВеликобританияМоскваЛондонВ мире
 
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