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Гинцбург посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации
Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости посоветовал воздержаться от... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:12
2020-10-02T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку он помешает выработке антител.Отрицательно на выработку антител, как уточнил эксперт, влияет любой спирт, в том числе вино и пиво.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации

12:12 02.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку он помешает выработке антител.

"Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", - сказал Гинцбург.

Отрицательно на выработку антител, как уточнил эксперт, влияет любой спирт, в том числе вино и пиво.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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