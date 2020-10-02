https://ria.ru/20201002/vaktsinatsiya-1578098561.html

Гинцбург посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации

Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости посоветовал воздержаться от... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:12

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку он помешает выработке антител.Отрицательно на выработку антител, как уточнил эксперт, влияет любой спирт, в том числе вино и пиво.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество