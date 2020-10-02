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Венесуэла начнет испытание вакцины "Спутник V" в ближайшие дни
Две тысячи человек будут принимать участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле, она начнется в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:40
2020-10-02T21:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
венесуэла
каракас
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт – РИА Новости.</strong> Две тысячи человек будут принимать участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, она начнется в ближайшие дни, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире телеканала <a href="https://www.vtv.gob.ve/" target="_blank" rel="nofollow noopener">VTV</a>.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия вакцины."Две тысячи человек будут включены в испытания, начнем в ближайшие дни", - сказал министр.По его словам, исследования будут начаты в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a>.
венесуэла
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, венесуэла, каракас, в мире

Венесуэла начнет испытание вакцины "Спутник V" в ближайшие дни

20:40 02.10.2020 (обновлено: 21:10 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт – РИА Новости. Две тысячи человек будут принимать участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле, она начнется в ближайшие дни, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV.
В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия вакцины.
"Две тысячи человек будут включены в испытания, начнем в ближайшие дни", - сказал министр.
По его словам, исследования будут начаты в Каракасе.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыВенесуэлаКаракасВ мире
 
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