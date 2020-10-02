https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578132696.html

Венесуэла начнет испытание вакцины "Спутник V" в ближайшие дни

Две тысячи человек будут принимать участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле, она начнется в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:40

2020-10-02T20:40

2020-10-02T21:10

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

венесуэла

каракас

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт – РИА Новости.</strong> Две тысячи человек будут принимать участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, она начнется в ближайшие дни, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире телеканала <a href="https://www.vtv.gob.ve/" target="_blank" rel="nofollow noopener">VTV</a>.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия вакцины."Две тысячи человек будут включены в испытания, начнем в ближайшие дни", - сказал министр.По его словам, исследования будут начаты в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a>.

венесуэла

каракас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, венесуэла, каракас, в мире