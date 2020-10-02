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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html
Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ, сообщил посол... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:02
2020-10-02T18:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию (по российской вакцине "Спутник V"), поскольку это все-таки первая вакцина (против коронавируса)", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".По его словам, вакцина проходит испытания и в Латинской Америке, и в Индии, и в других регионах – чтобы установить, что она имеет только позитивные стороны и не имеет негативного влияния."Необходимо налаживание связей по линии официальных министерств. С нашей стороны было обращение в министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, но мы получили на это, увы, отрицательный ответ", - сказал российский дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578117160.html
Как-то не волнует. У нас есть вакцина - а у вас больной во всех смыслах Боря Джонсон)))
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Да и "новичков" с ними!
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великобритания
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19

18:02 02.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию (по российской вакцине "Спутник V"), поскольку это все-таки первая вакцина (против коронавируса)", - сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума "RussiaTALK Online 2020: Кризис - время новых возможностей".
По его словам, вакцина проходит испытания и в Латинской Америке, и в Индии, и в других регионах – чтобы установить, что она имеет только позитивные стороны и не имеет негативного влияния.
"Необходимо налаживание связей по линии официальных министерств. С нашей стороны было обращение в министерство здравоохранения Великобритании, но мы получили на это, увы, отрицательный ответ", - сказал российский дипломат.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 16:14Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил результаты испытаний вакцины "Спутник V"
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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