https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578117160.html
Мурашко оценил результаты испытаний вакцины "Спутник V"
Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V", которые начались и в Белоруссии, показывают обнадеживающие результаты, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:14
2020-10-02T16:14
2020-10-02T16:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V", которые начались и в Белоруссии, показывают обнадеживающие результаты, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Мы видим, что результат, который мы сегодня получаем, обнадеживающий",- сказал Мурашко журналистам.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество